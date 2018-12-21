الفلسطيني, محمد, أبو, عبيد, الشخصية, الإعلامية, لعام, 2018,

كرمت مؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية الإعلامي الفلسطيني في شبكة العربية الإخبارية ومقدم برنامج ستوديو الحدث على قناة الحدث محمد أبوعبيد وذلك لاختياره الشخصية الإعلامية الفلسطينية لعام 2018. وأقامت المؤسسة فعالية خاصة في رام الله لتكريم عدد من الشخصيات العالمية والفلسطينية من بينهم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد وعدد من الفلسطينيين الذين أبدعوا وحققوا نجاحات على الصعيدين العربي والعالمي.وجاء تكريم الإعلامي محمد أبوعبيد نظرًا لتميّزه في عمله وانتشاره الواسع في العالم العربي، ونشاطه الصحافي. وكذلك نشاطه على شبكات التواصل في خدمة قضيته الفلسطينية. وقال ابوعبيد لصحيفة "الصنارة" أنه يشعر بالسعادة لهذا التكريم خصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، وعبر عن امتنانه للحفاوة التي استقبل بها من قبل أبناء شعبه. وقد قام الإعلامي الفلسطيني محمد أبوعبيد بزيارة خاصة للرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله الذي قرر منحه أرفع وسام حيث سيقدم له خلال لقاء خاص في مقر الرئاسة في الأسابيع القليلة المقبلة.جريدة "الصنارة" ،إدارة ومحررين وموظفين تبارك هذا التكريم للزميل الإعلامي محمد ابوعبيد.