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المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم



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قررت لجنة الطوارئ التي بادرت لها لجنة المتابعة العليا في اجتماعها يوم الاثنين في مدينة اللدـ وتضم أعضاء اللجان الشعبية في اللد والرملة ويافا، واعضاء المجلس البلدي، تأجيل كافة النشاطات التي كانت مقررة اليوم الجمعة وبضمنها تظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد عد صلاة الجمعة، إلى موعد لاحق..





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