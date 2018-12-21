تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-21 11:01:51 فرنسا.. السترات الزرقاء تنضم إلى الصفراء |  2018-12-21 11:00:44 الإدارة الأمريكية تدرس تخفيض عدد قواتها في أفغانستان خلال أسابيع |  2018-12-21 10:56:50 سلطة المياه تؤكد وجود نقص في المصادر الطبيعية للمياه |  2018-12-21 10:56:06 مقتل 8 متظاهرين باحتجاجات الخبز في السودان |  2018-12-21 10:53:54 الفلسطيني محمد أبو عبيد الشخصية الإعلامية لعام 2018 |  2018-12-21 10:51:54 المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم |  2018-12-21 10:04:19 فيديو وصور - ثلوج في جبل الشيخ والدخول اليوم مجاني |  2018-12-21 09:41:46 غزة تستعد للمشاركة في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة" |  2018-12-21 09:23:03 جمعية موكب لمسيرة الميلاد في الناصرة تعقد اجتماعا للمؤسسات المشاركة في المسيرة |  2018-12-21 09:20:18 أجواء ميلادية إحتفالية في المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة‎ |  2018-12-21 09:14:23 زكي كمال:القوانين والتشريعات العنصرية تضر بإسرائيل قبل غيرها و تشكل خطراً على مكانة الدولة وتمس بالعرب لمجرد كونهم عرباً |  2018-12-21 06:34:12 الطقس - ارتفاع الحرارة قليلاً وفرصة لزخات محلية خفيفة |  2018-12-21 06:32:10 ترامب يعلن عن تقاعد وزير الأمن الأمريكي ماتيس |  2018-12-20 22:55:11 سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد |  2018-12-20 23:00:10 المدرسة الارثوذكسية في الرملة تحتضن "خيمة عيد الأعياد" للتسامح |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو وصور - ثلوج في جبل الشيخ والدخول اليوم مجاني



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تساقطت ليلة امس الخميس الثلوج على القسم العلوي من جبل الشيخ حيث تراكمت الثلوج على ارتفاع 5 سنتيمتر تقريبا.


وافيد ان الموقع مفتوح اليوم امام الزوار وان الدخول سيكون مجانا .





كلمات متعلقة

فيديو, وصور, -, ثلوج, في, جبل, الشيخ, والدخول, اليوم, مجاني,

تابعونــا

سلطة المياه تؤكد وجود نقص في المصادر الطبيعية للمياه سلطة المياه تؤكد وجود نقص في المصادر الطبيعية للمياه 2018-12-21 | 10:56:50

رغم كميات الأمطار الكبيرة نسبيا التي هطلت خلال شهر كانون أول الحالي فوضع المصادر...

المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم المتابعة تعلن تأجيل التظاهرة قبالة مركز الشرطة في اللد اليوم 2018-12-21 | 10:51:54

قررت لجنة الطوارئ التي بادرت لها لجنة المتابعة العليا في اجتماعها يوم الاثنين في...

غزة تستعد للمشاركة في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة" غزة تستعد للمشاركة في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة" 2018-12-21 | 09:41:46

يستعد الغزيون اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ39 لمسيرات العودة الكبرى وكسر...

جمعية موكب لمسيرة الميلاد في الناصرة تعقد اجتماعا للمؤسسات المشاركة في المسيرة جمعية موكب لمسيرة الميلاد في الناصرة تعقد اجتماعا للمؤسسات المشاركة في المسيرة 2018-12-21 | 09:23:03

عقدت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد المجيد اجتماعا في مركز القديس انطون، شارك فيه...

الطقس - ارتفاع الحرارة قليلاً وفرصة لزخات محلية خفيفة الطقس - ارتفاع الحرارة قليلاً وفرصة لزخات محلية خفيفة 2018-12-21 | 06:34:12

توقع الراصد الجوي أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الجمعة، مع بقائها أدنى من...

المدرسة الارثوذكسية في الرملة تحتضن "خيمة عيد الأعياد" للتسامح المدرسة الارثوذكسية في الرملة تحتضن "خيمة عيد الأعياد" للتسامح 2018-12-20 | 23:00:10

تم تنظيم برنامج الخيمة والفعاليات المرافقة لها باشراف وحدة المجتمع والشبيبة...

وفاة الشاب قعقاع الحريري متأثرا بجراحه اثر اطلاق نار قرب مجيدو وفاة الشاب قعقاع الحريري متأثرا بجراحه اثر اطلاق نار قرب مجيدو 2018-12-20 | 22:55:27

توفي مساء اليوم الخميس الشاب قعقاع الحريري متأثرا بجراحه الخطيرة بحادثة اطلاق...

المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن 2018-12-20 | 18:08:01

اختتم المركز العربي للتخطيط البديل اعمال مؤتمره الثامن عشر حول قضايا الأرض...

كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار 2018-12-20 | 16:02:23

قدم طاقم حيان الطبي عصر اليوم الخميس العلاج لشاب من ابو سنان يبلغ من العمر 24 عاما...

فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام 2018-12-20 | 13:54:41

انتهت قبل قليل في المحكمة المركزية في حيفا جلسة النظر في الاستئناف الذي قدمه علي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شعانين مسيرة أحد قرية أبو سنان مشاركة واسعة قداس علي سلام نتانياهو زيارة يلتقي يشرفني زيارة الناصرة بلدية واجي وطني طفل الطيرة سقط ارتفاع أمتار 3 مدينة بيلينسون مستشفى رأس تشييع جثمان المرحومة ليان ناصر الشابة مثواها الاخير مشاركة واسعة جنازة ارهاب عملية مطعم اسطنبول ذكرى الجلاء الجولان المحتل السوري المستعمر الفرنسي مجدل شمس باشا الاطرش ساحة اعلام سوريا صور وفيديو :مصرع شابين من ابو سنان واصابة اخرين في حادث مروع في جنيناصابة عامل انهار عليه حائط منطقة صناعية نتسيرت عيليت ورشة اسعاف شرطة الكسيفة حملة واسعة الشرطة تفتيش اعتقال فلسطينيين بدون تصاريح تحرير مخالفات سير سيارات ذخيرة الدكتور الشاب محمود مسعود ذباح دير الاسد جامعة مانشستر سرطان الشوكي امراض النخاع البعينة نجيدات الحركة الاسلامية تظاهرة نصرة الشق الشمالي اخراج عن القانون حادث طرق مفرق الحلزون قرب طمرة سيارة حافلة اصابة 15 شخصا بينهم اطفال قداس احتفالي عيد الفصح المجيد مشاركة واسعة اهالي الناصرة كنيسة المجمع جثامين ضحايا حادث الطرق تشييع الرامة قرية البقيعة مستشفى النمساوي الناصرة يوم محاضرة نساء حوامل امهات اطفال تمديد اعتقال محكمة رئيس التجمع عوض عبد الفتاح حزب اموال ملايين شواقل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com