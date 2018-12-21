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غزة تستعد للمشاركة في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة"



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يستعد الغزيون اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ39 لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار تحت عنوان "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة".



ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة الى المشاركة الحاشدة في المسيرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي تأتي تأكيداً على الالتفاف حول "أبطال الضفة المحتلة وهم يتصدون لجرائم الاحتلال".




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