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المدرسة الارثوذكسية في الرملة تحتضن "خيمة عيد الأعياد" للتسامح
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شاهد كيف استقبل أردوغان روحاني في أنقرة
2018-12-21 09:38:13
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شاهد كيف استقبل أردوغان روحاني في أنقرة
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