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فيديو - تساقط ثلوج على القسم العلوي في جبل الشيخ



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فيديو - تساقط ثلوج على القسم العلوي في جبل الشيخ




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