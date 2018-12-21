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تارا عماد تكشف عن مواصفات فتى أحلامها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعترف الفنانة المصرية الشابة تارا عماد أنها متمهلة ومقلة في أعمالها الفنية، حيث لم تشارك في أي عمل درامي منذ مسلسل «لمعي القط».



تارا قالت إنه عرض عليها خلال العامين الماضيين أكثر من عمل، ولكنها وجدت أن الأدوار مشابهة لما قدمته من قبل، ولذلك فضلت ألا تضع نفسها في قالب واحد احتراما لجمهورها.


الفنانة الشابة قالت إنها تقضي يومها بشكل عادي جدا، حيث تحرص على الجامعة كل يوم، وتمارس عدد من التمارين الرياضية، واليوجا، كما أنها تتمرن حاليا على الباليه.


تارا أشارت إلى أنها تحب الفنانة نيللي كريم جدا، وتعتبرها قدورتها في مجال الفن، وتتمنى أن تعمل معها في المستقبل، وكذلك تحب الفنانة منى زكي لأنها موهوبة وتحسب خطواتها الفنية جيدا.


وتحدثت في لقاء مع مجلة «لها» عن حياتها العاطفية، وقالت إنها لا تعيش قصة حب في الوقت الحالي، لكنها تتمنى أن تجد شخصا يحبها كثيرا ويشجعها على الاستمرار في عملها الفني، ولا يعطلها.


الفنانة المصرية تحدثت عن علاقتها بالموضة وقالت إنها ليست مهووسة بها ولكنها تفضل أن تختار ما يناسبها، وكشفت عن سر رشاقتها وقالت إنها تمشي كل يوم وتمارس الرياضة وتتناول قليل من الطعام، وتشرب المياه بانتظام.


تارا عماد أكدت أنها من عشاق الأكل والمطبخ، حيث تحب المحاشي والمعكرونة بالبشاميل، وكذلك تحب طهي الطعام، وتتقنه.


الفنانة الشابة تحدثت عن تبرعها لإنقاذ كلب وقالت: « كل ما في الأمر أن هناك فستاناً ارتديته في إحدى المناسبات، وهو من تصميم مصمّمة الأزياء ياسمين منصور، وقررت بيعه والتبرّع بثمنه، وحدث ذلك بالتزامن مع نشر مجموعة صور لثلاثة كلاب تحتاج إلى بعض الأموال لتلقي العلاج، فعرضت الفستان في مزاد على الإنترنت، وتبرعت بالعائد المادي لإنقاذ حياة هذه الكلاب».




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