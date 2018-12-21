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دراسة تتوصل إلى أغرب تأثير فسيولوجي لـ"هجر الحبيب"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعتقد كثيرون أن معظم تأثيرات الفراق بين الأحباء تكون نفسية وعاطفية فقط، إلا أن دراسة حديثة كشفت عن أثر فسيولوجي غريب قد يصيبهم بعد "الهجر".



الدراسة الأميركية المثيرة التي أجريت على الفئران، كشفت أن حاسة الشم تتأثر بصورة ملحوظة حين يتم فصل الذكور عن الإناث بعد فترة من معيشتهم معا.


وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نتائج هذه الدراسة التي أجريت في جامعة "وايومنغ" قد تنطبق أيضا على البشر.


واعتمد الباحثون على عينة من فئران التجارب بعد تزويدها بمستشعرات الشم، وأظهرت النتائج أن إناث وذكور الفئران تشم على نحو مختلف حين يجري إبعادها عن بعضها البعض.


وأوضح الباحث ستيفن سونتورو، الأكاديمي المشرف على الدراسة، أن الفئران التي تعيش مع شريكتها طيلة الوقت وفي المكان نفسه، تكتسب نظاما متماثلا للشم.


ويأمل سانتورو أن يتم إجراء دراسة مماثلة وسط البشر، لأن "هذه النتائج قد تنطبق عليهم أيضا، لا سيما أن الفئران تساعد الطب كثيرا على فهم طريقة عمل الجهاز العصبي لدى الإنسان".


يشار إلى أن حاسة الشم لدى الإنسان تتأثر بعوامل جينية، فإزاء الرائحة الواحدة، ثمة من يبدي إعجابا بينما يتأثر آخرون انزعاجا.




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