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أثقل رجل في العالم بغرفة العمليات.. والهدف "رقم قياسي" جديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في ديسمبر 2016، بات المكسيكي خوان بيدرو فرانكو أثقل رجل على الأرض، عندما وصل وزنه إلى 595 كيلوغراما.



لكن في العام 2017، أخضع هذا الرجل البالغ من العمر 33 عاما، وهو من مدينة غوادالاخارا، لعملية استئصال جزء من المعدة من أجل خفض وزنه بنسبة 75 في المئة.


ومنذ ذلك الحين يعيش على نظام تغذية خاص، ففقد  حوالي 224 كيلوغراما، لكنه مازال يعاني من الإفراط في الوزن، الأمر الذي جعل حياته مهددة مع احتمال كبير بإصابته بذبحة صدرية.



وهذا يعني بالضرورة إخضاع خوان، أثقل رجل في العالم، إلى عملية جراحية أخرى، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.


ومع ذلك فإن الأهمية بالنسبة إلى خوان أن "يمشي مجددا"، موضحا أنه لم يغادر منزله على الإطلاق منذ أكثر من 6 أعوام، ولم يذهب خلالها إلى أي مكان.


وعلاقة خوان مع السمنة المفرطة ليست جديدة، فقد ولد سمينا منذ البداية، لكنها تفاقمت إثر حادث اصطدام حافلة، ففقد وعيه وأصبح طريحا في الفراش، بعد أن تحطم جانبه الأيمن، فتكسرت أضلاعه وساقه اليمنى.




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