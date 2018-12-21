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جمعية موكب لمسيرة الميلاد في الناصرة تعقد اجتماعا للمؤسسات المشاركة في المسيرة



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عقدت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد المجيد اجتماعا في مركز القديس انطون، شارك فيه المؤسسات التي ستشارك في مسيرة الميلاد ال 36 والتي ستقام يوم الاثنين الموافق 24.12.2018 الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن سرايا الكشاف والمدارس والنوادي والجمعيات وغيرها من المؤسسات التي واكبت هذه المسيرة منذ تأسيسها.



خلال الاجتماع قدمت الهيئة الإدارية للمسيرة تفاصيل كامله عن برنامج المسيرة، ففي يوم الاثنين 24.12.2018 منذ ساعات الصباح الباكر سيتم نصب الحواجز على مسار المسيرة في شارع بولس السادس، وفي الساعة 11:00 صباحاً ستقوم الشرطة بإغلاق الشارع الرئيسي ومداخل الناصرة المؤدية له. 


في الساعة 10:30 ستقوم شركات باصات الجليل والعفيفي بنقل جميع المؤسسات المشاركة إلى نقطة بداية المسيرة، وفي تمام الساعة 13:30 ستنطلق المسيرة من مقام السيدة العذراء في شيكون العمال العرب مرورا في شارع بولس السادس وتنتهي في منطقة الكنائس باحتفال كبير بحضور رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام وأصحاب السيادة المطارنة ورجال الدين ورؤساء المؤسسات وسرايا الكشاف ومدراء المدارس وأبناء الناصرة والقضاء والضيوف الكرام.    


بعد سماع كلمات التهنئة بالعيد والأناشيد الميلادية مباشرة سيقوم مكتب السياحة بإطلاق الألعاب النارية في سماء الناصرة، وتنتهي المسيرة في تمام الساعة السادسة مساءً.


جمعية موكب الميلاد تشكر المدارس والنوادي والمؤسسات والسرايا الكشفية المشاركة في المسيرة وتدعو أهل المدينة بكافة أحيائها وسكانها والضيوف الكرام من جميع أنحاء البلاد إلى المشاركة في المسيرة وحضور هذا الحدث الكبير الذي أصبح تقليدا ينتظره الجميع، وتدعو أصحاب المحلات التجارية إلى تزيين محلاتهم واستقبال الضيوف أجمل استقبال، ابتهاجا واحتفالا بعيد الميلاد المجيد وكل عام وانتم بخير 




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