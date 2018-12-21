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الطقس - ارتفاع الحرارة قليلاً وفرصة لزخات محلية خفيفة



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توقع الراصد الجوي أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الجمعة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً بشكل واضح ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


وفي يوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


وفي يوم الأحد لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.


وفي يوم الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.




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