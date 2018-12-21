ترامب, يعلن, عن, تقاعد, وزير, الأمن, الأمريكي, ماتيس,

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم عن تقاعد وزير دفاعه جميس ماتيس، في نهاية شهر فبراير المقبل.

وأشار ترامب إلى أنه "خلال السنتين السابقتين، ساهم ماتيس في تطوير العتاد العسكري وهو ساعدني كثيرا في جعل بعض الدول تدفع ما يجب أن تدفعه لقاء حصولها على خدماتنا العسكرية".وكشف الرئيس الأمريكي أن اسم وزير الدفاع الجديد سيتم الإعلان عنه "قريبا"، شاكرا ماتيس على ما قدمه من خدمات.