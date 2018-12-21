تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-21 06:34:12 الطقس - ارتفاع الحرارة قليلاً وفرصة لزخات محلية خفيفة |  2018-12-21 06:32:10 ترامب يعلن عن تقاعد وزير الأمن الأمريكي ماتيس |  2018-12-20 22:55:11 سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد |  2018-12-20 23:00:10 المدرسة الارثوذكسية في الرملة تحتضن "خيمة عيد الأعياد" للتسامح |  2018-12-20 23:17:22 لقاء فلسطيني اسرائيلي بالقدس |  2018-12-20 22:55:27 وفاة الشاب قعقاع الحريري متأثرا بجراحه اثر اطلاق نار قرب مجيدو |  2018-12-20 20:00:42 في براثن الحاسوب |  2018-12-20 20:00:41 موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة |  2018-12-20 20:00:29 قوى القدس تدعو لمقاطعة الأسواق الإسرائيلية |  2018-12-20 18:20:04 مشروب سحري يكافح السرطان |  2018-12-20 18:18:28 برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة |  2018-12-20 18:13:44 ترامب: لن نكون شرطي الشرق الأوسط |  2018-12-20 18:08:01 المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن |  2018-12-20 16:02:23 كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار |  2018-12-20 15:43:43 نتنياهو: سنعمل بصرامة ضد التموضع الإيراني في سوريا |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ترامب يعلن عن تقاعد وزير الأمن الأمريكي ماتيس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم عن تقاعد وزير دفاعه جميس ماتيس، في نهاية شهر فبراير المقبل.



وأشار ترامب إلى أنه "خلال السنتين السابقتين، ساهم ماتيس في تطوير العتاد العسكري وهو ساعدني كثيرا في جعل بعض الدول تدفع ما يجب أن تدفعه لقاء حصولها على خدماتنا العسكرية".


وكشف  الرئيس الأمريكي أن اسم وزير الدفاع الجديد سيتم الإعلان عنه "قريبا"، شاكرا ماتيس على ما قدمه من خدمات.




كلمات متعلقة

ترامب, يعلن, عن, تقاعد, وزير, الأمن, الأمريكي, ماتيس,

تابعونــا

لقاء فلسطيني اسرائيلي بالقدس لقاء فلسطيني اسرائيلي بالقدس 2018-12-20 | 23:17:22

التقى وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة يوم امس بالقدس مع وزير المالية...

قوى القدس تدعو لمقاطعة الأسواق الإسرائيلية قوى القدس تدعو لمقاطعة الأسواق الإسرائيلية 2018-12-20 | 20:00:29

دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس ، إلى مقاطعة مراكز التسوق...

ترامب: لن نكون شرطي الشرق الأوسط ترامب: لن نكون شرطي الشرق الأوسط 2018-12-20 | 18:13:44

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لا تريد أن...

نتنياهو: سنعمل بصرامة ضد التموضع الإيراني في سوريا نتنياهو: سنعمل بصرامة ضد التموضع الإيراني في سوريا 2018-12-20 | 15:43:43

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستواصل ما...

عمره 93 عاما.. روسي يحرز لقبا عالميا في السباحة! عمره 93 عاما.. روسي يحرز لقبا عالميا في السباحة! 2018-12-20 | 15:35:08

تمكن مسن روسي يبلغ من العمر 93 عاما من الفوز للمرة الخامسة بالمركز الأول في بطولة...

أوغلو: قضية مقتل خاشقجي جنائية لا سياسية أوغلو: قضية مقتل خاشقجي جنائية لا سياسية 2018-12-20 | 12:29:17

حث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو السعودية على تزويد تركيا بمعلومات عن...

المالكي يزور روسيا ولن يلتقي وفد حماس المالكي يزور روسيا ولن يلتقي وفد حماس 2018-12-20 | 12:27:46

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن زيارته المرتقبة يوم غد الجمعة إلى...

ترامب: حان الوقت لعودة جنودنا من سوريا ترامب: حان الوقت لعودة جنودنا من سوريا 2018-12-20 | 08:49:36

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "الوقت قد حان" لعودة الجنود الأمريكيين من...

الخارجية الأردنية: حل مسألة تأشيرات الدخول إلى السعودية لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة الخارجية الأردنية: حل مسألة تأشيرات الدخول إلى السعودية لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة 2018-12-20 | 06:21:14

أفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ليلة امس...

الأمم المتحدة تدعو لبنان واسرائيل إلى تجنب التصعيد الأمم المتحدة تدعو لبنان واسرائيل إلى تجنب التصعيد 2018-12-19 | 23:39:26

قال وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إن بعثة اليونيفيل نشرت قوات إضافية وفرق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فرقة دواوين غزة معبر ايرز حفل تقيم احتجاجا منعها دخول القدس اسرائيل المحتلة ملصقات ظاهرة اطلاق نار افراح اعراس ام الفحم الشرطة البلدية سائقين سيارات شارع مكافحة رئيسي مدينة قنبلة ساجور يدوية القاء ساحة بيت سيارة اضرار دون اصابات الشرطة قرية حريق هائل منطقة حرشية يوكنعام مخيم صيفي اخلاء طلاب الشرطة اطفاء اسعاف حريق اصابة فتى قاصر عربي خلال عمله في مطعم مدينة حيفا مستشفى جراح شرطة عطلة الربيع طلاب خروج الاربعاء حتى الاثنين وزارة التربية والتعليم محمد احمد قاسم أسدي دير ألاسد وفاة تشييع جنازة الشقيقين داخل سيارة نسيا النقب مدرسة والدهما عشيرة السيدمصرع طفلة حادث طرق النقب رضيعة مستشفى سوروكا نباطيم ضواحي ميسم يوسف الخطيمحمد رياض عبد القادر يافة النصارة مقتول قتل دبورية اكسال شرطة جريمة جثة اصابة سائق خطيرة حادث طرق داريم مفرق شاحنة مواد خطرة سيارة حريق منطقة المقشور غربي كفر مندا استدعاء طائرة اخماد اشجار زيتون كرم اطباء عرابة نجاح كوكبة طب عام امتحان الوزارة افراح عرابةاسطوانات غاز مصادرة مداهمة محلات في عرابة كفر مندااطلاق نار سيارة حي الكينا ام الفحم اصابات دون اضرار ضبط مفرقعات العاب نارية خطيرة حملة الشرطة مدينة طمرة اهالي اصحاب محلات شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com