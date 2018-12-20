سولسكاير, يرمي, الكرة, في, ملعب, نجوم, مانشستر, يونايتد,

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قام المدافع الدولي الكولومبي جيسون موريلو، نجم فالنسيا، بتوديع زملائه في فريق...
استقر برشلونة على اسم المدافع الذي سيوقع معه، لسد العجز بخط الدفاع، بعد إصابة...
يرى البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه سيواجه تحديا مختلفا...
اعتبر روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق، أن النجم المصري محمد صلاح يمتلك المواصفات...
تحدثت تقارير عديدة بأن البرتغالي جوزيه مورينيو، المقال حديثا من تدريب مانشستر...
قال جوزيه مورينيو إنه لا يزال يمتلك مستقبلا في عالم كرة القدم بعد أن أقيل الثلاثاء...
تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الانتصار (3-1) على كاشيما أنتلرز...
كشفت تقارير صحفية، خلال الساعات الماضية، عن وجود اهتمام من قبل برشلونة، للظفر...
اعترف المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أنه كان يخشى أن توقعه...
عرض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي منزله المكون من 3 طوابق في...