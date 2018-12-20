سولسكاير, يرمي, الكرة, في, ملعب, نجوم, مانشستر, يونايتد,

أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، أنه سيحاول الاستمتاع بتجربة توليه قيادة الشياطين الحمر حتى نهاية الموسم.

وقال سولسكاير، في تصريحات لقناة مانشستر يونايتد: "أولًا وقبل كل شيء، سعيد بالعودة إلى بيتي، لقد مرت فترة ليست بالقليلة بالطبع، لكن من الرائع رؤية الجميع مجددًا، سنستمر معًا لمدة 6 أشهر، وسأحاول الاستمتاع بهذه التجربة".وأضاف: "عدد المباريات المقبلة لن يمثل لنا مشكلة، لدينا 23 أو 24 لاعبًا وجميعهم يتمتعون بالجودة وسيحصل الجميع على مساحة لإثبات قدراته. والآن أمامهم الفرصة لإظهار أنهم يستحقون تمثيل مانشستر يونايتد".وتابع: "المحللون في النادي قاموا بجهد عظيم، عندما جئت في الصباح رأيتهم يشاهدون مباريات كارديف، لكن الأمر لا يتعلق بالمنافس فقط، لكن يتعلق بمانشستر يونايتد ويتعلق باللاعبين، ومعرفة ما يمكنهم فعله، نحن نريد رؤيتهم يعبرون عن أنفسهم".يذكر أن سولسكاير تولى المهمة الفنية لمانشستر يونايتد خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المقال من منصبه.وكان مورينيو قد دخل في أكثر من أزمة مع نجوم مانشستر يونايتد، وعلى رأسهم الفرنسي بول بوجبا خلال الموسم الحالي.وسيبدأ المدرب النرويجي مشواره مع الشياطين الحمر بمواجهة كارديف سيتي، السبت القادم، في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يحتل فيه مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 26 نقطة بفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر.