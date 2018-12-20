تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 22:55:11 سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد |  2018-12-20 23:00:10 المدرسة الارثوذكسية في الرملة تحتضن "خيمة عيد الأعياد" للتسامح |  2018-12-20 23:17:22 لقاء فلسطيني اسرائيلي بالقدس |  2018-12-20 22:55:27 وفاة الشاب قعقاع الحريري متأثرا بجراحه اثر اطلاق نار قرب مجيدو |  2018-12-20 20:00:42 في براثن الحاسوب |  2018-12-20 20:00:41 موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة |  2018-12-20 20:00:29 قوى القدس تدعو لمقاطعة الأسواق الإسرائيلية |  2018-12-20 18:20:04 مشروب سحري يكافح السرطان |  2018-12-20 18:18:28 برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة |  2018-12-20 18:13:44 ترامب: لن نكون شرطي الشرق الأوسط |  2018-12-20 18:08:01 المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن |  2018-12-20 16:02:23 كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار |  2018-12-20 15:43:43 نتنياهو: سنعمل بصرامة ضد التموضع الإيراني في سوريا |  2018-12-20 15:35:08 عمره 93 عاما.. روسي يحرز لقبا عالميا في السباحة! |  2018-12-20 15:30:02 دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب |

الرئيسية |



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حلا شيحة بأول جلسة تصوير بعد خلع الحجاب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حرصت الفنانة حلا شيحة على مشاركة جمهورها صور أول جلسة تصوير خضعت لها بعد قرار خلع الحجاب، حيث أطلت بفستان سهرة من اللون العاجي وشال من ذات الدرجة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور أول جلسة تصوير لحلا بعد عودتها لعالم الفن، التي أطلت فيها بفستان رائع، فجاء من اللون العاجي المطرز بالكامل مع وجود ذيل قصير.

 
ويبدو أن حلا شيحة رغبت في تفادي الانتقادات التي من الممكن أن توجه لها بسبب إطلالتها في أول جلسة تصوير، فحرصت على وضع الشال في جميع الصور التي تم تداولها.
وزينت حلا شيحة إطلالتها بمجوهرات ماسية من قرط وخاتم، مع زم شعرها وترك الغرة منسدلة لتمنحها إطلالة مليئة بالحيوية.يذكر أن حلا شيحة اتخذت قرارا منذ فترة بخلع الحجاب، كما قررت العودة إلى مجال الفن مرة أخرى
حلا شيحة بأول جلسة تصوير بعد خلع الحجاب




كلمات متعلقة

حلا, شيحة, بأول, جلسة, تصوير, بعد, خلع, الحجاب,

تابعونــا

استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم 2018-12-17 | 16:11:40

على ضوء سلسلة التصعيد في الضفة الغربية والاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار المرتقب في...

هنية: لدينا كنز أمني ومستعدون لانتخابات ولقاء أبو مازن هنية: لدينا كنز أمني ومستعدون لانتخابات ولقاء أبو مازن 2018-12-16 | 17:23:33

اكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في خطابه بذكرى انطلاقة الحركة الـ 31، ان لدى...

الطقس:رياح شرقية جافة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة الطقس:رياح شرقية جافة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة 2018-12-15 | 08:18:32

توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح...

فيديو وصور - انفجار وحريق بمحطة وقود في عرعرة النقب فيديو وصور - انفجار وحريق بمحطة وقود في عرعرة النقب 2018-12-14 | 09:48:47

عملت طواقم الاطفاء والانقاذ، ليلة امس الخميس، على معالجة انفجار وقع داخل محطة...

اصابة شاب باطلاق نار في اللد اصابة شاب باطلاق نار في اللد 2018-12-06 | 20:39:03

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة...

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان 2018-12-01 | 08:00:38

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية الأصوات مطالبتها إسرائيل بالإنسحاب من...

الشرطة تعتقل شاب من الجش للتحقيق على خلفية اختفاء الشابة يارا ايوب الشرطة تعتقل شاب من الجش للتحقيق على خلفية اختفاء الشابة يارا ايوب 2018-11-25 | 19:23:37

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 28...

ديمبلي يقتنص لبرشلونة تعادلا قاتلا ضد أتلتيكو مدريد ديمبلي يقتنص لبرشلونة تعادلا قاتلا ضد أتلتيكو مدريد 2018-11-24 | 23:47:42

اقتنص فريق برشلونة، تعادلا قاتلا بهدف لمثله، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء...

ايمن عودة: طمرة أبقى من نتنياهو الأب والإبن ايمن عودة: طمرة أبقى من نتنياهو الأب والإبن 2018-11-24 | 12:51:27

كتب يائير نتنياهو ابن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس على حسابه الشخصي في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فتاة قاصر من الرينة استهد استشهاد تبكي علي امي تصريح مدعي اعتقالمنير نبواني سلمان عامر رئيس مجلس جولس تشييع جثمان اطلاق نار اصابة حارسة طار سقط عليها اطار عجلة سيارة شاحنة أمن مستشفى رمبام شارع 90 البحر الميت حادث طرق مروع مصرع شخص سائق اصابة اخرين شرطة اسعاف اضراب جزئي عكا محلات فتحت ابوابها تعمل كالمعتاد يوم الارض الخالد فرات نصار شتائم عنصرية الصحفي مراسل القناة الثانية العفولة طعن السجن حكم مدرسة مار الياس تحتفل تخريج طلابها ثانوية طلاب ثواني عشر حيفا الأسقفية فريد زيتون ساعر الوزير يستضيف مائدة رمضان قرية شعب جدعون تخليص طفلة علق رأسها بين جزئي كرسي روضة اطفال مركز البلاد طاقم خاص اطفاء انقائ الاقصى البلدة القديمة القدس اجواء حذر ترقب شرطة المسجداعلان حالة طوارئ خلل طائرة هبوط اضطراري كييف اوكرانيا 182 راكبا مسافرا عجلات اختطاف مواطن ام الفحم مشتبهون اعتقال اللقية صفقة بيع مراشي 350 الف شيكل فدية بث مباشر ليفربول تشيلسي مباراة دوري انجليزي شجار الجديدة المكر اصابة شخصين اطلاق نار أمنة ياسين صالح زطمة طمرة يافة الناصرة المرحومة الحامل قتل تشييع جثمان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com