لقاء, فلسطيني, اسرائيلي, بالقدس,

التقى وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة يوم امس بالقدس مع وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون.

وذكر موقع "والاه" العبري ان كحلون استقبل بشارة في مكتبه بالقدس، وتم بحث التنسيق الاقتصادي المشترك بين السلطة وإسرائيل.وذكرت مكتب وزير المالية الاسرائيلي ان الاجتماع كان جزءا من التنسيق الاقتصادي المشترك حول القضايا الاقتصادية، وخاصة ان كحلون يعد لخطة دولية لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني والتي سيتم تقديمها الشهر المقبل في المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس". وتشمل الخطة اقامة مناطق صناعية مشتركة وتحسين العمل على المعابر في الضفة الغربية وتسهيل مرور البضائع والاشخاص، بالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية ودولا اوروبية.وتطرق اللقاء الى بحث القضايا المتعلقة بالبنوك الفلسطينية والضرائب وتنظيم قطاع الكهرباء، فيما لم يتطرق اللقاء للقضايا السياسية بحسب المصادر العبرية.