تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 18:20:04 مشروب سحري يكافح السرطان |  2018-12-20 18:18:28 برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة |  2018-12-20 18:13:44 ترامب: لن نكون شرطي الشرق الأوسط |  2018-12-20 18:08:01 المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن |  2018-12-20 16:02:23 كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار |  2018-12-20 15:43:43 نتنياهو: سنعمل بصرامة ضد التموضع الإيراني في سوريا |  2018-12-20 15:35:08 عمره 93 عاما.. روسي يحرز لقبا عالميا في السباحة! |  2018-12-20 15:30:02 دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب |  2018-12-20 13:54:41 فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام |  2018-12-20 13:33:31 هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار |  2018-12-20 13:20:21 اعتقال مشتبه 23 عاما من قلنسوة وبحوزته مسدس |  2018-12-20 13:08:39 ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد |  2018-12-20 12:54:41 لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت |  2018-12-20 12:32:31 "X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال! |  2018-12-20 12:29:59 دحض ادعاءات حول تغير المناخ بين 1995 و2013 |

الرئيسية |



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

في براثن الحاسوب



  |     |   اضافة تعليق



قبل أن يجف الحبر من قلمي الذي كتبت به مقالة الأسبوع الماضي حول استشراء العنف في مجتمعنا.. حدثت جريمة من نوع جديد!! فتاك!


الاشتراك في الجريمة "الجديدة" لا يعتمد على شخص واحد, اذ أصبحت المواجهة بين جماعات تلتقي في مكان معين مثل جماعات المافيا... وتصفّي بعضها البعض. بما معناه, أن الإجرام أصبح مدهشاً في مجتمعنا. الأسباب عديدة.. أولها "البطر".. والقانون غائب ومغيّب.. وهكذا يزداد الانفلات وأصغر الزعران لا يستطيع أن يقف في وجهه أحد.

في ظل هذه الأحداث نطرح أمامكم قضية جديدة في هذا العدد, بعد أن وصلتنا اتصالات عديدة من الأهالي, موضوعها الألعاب الالكترونية المسمّاة Fortnite  و PUBG فيها يندمج اللاعبون, عادة أطفال, بمحاربة عدو من الخيال, ويصبحون روبوتات ينزلقون في شبكة عنكبوت التقطتهم مثل الذباب ليعلقوا في أنسجتها, حيث لا مجال للاعب للتحرر منها. ويتحوّل عالم الصور الى "حقيقة وهمية" أمام الأطفال وتشل دماغهم عن التفكير والتحرر من سيطرة اللعبة عليهم, ويصبح القتل هدفهم لأنه لا بد أن يخرج اللاعب منها إما قاتلا أو مقتولا. 

فشل الكثير من الآباء في تربية أطفالهم منذ البداية.. وتحوّلت التربية الى تحريضية تُعالج العنف بالعنف. مثلا, من ضربك على خدك, اضربه على خديه!! ويكبر الأطفال وهم لا يعرفون معنى الرضا والاكتفاء.

نعم.. هكذا ينتقل أطفالنا الى ممارسة العنف كالنيران في حقل يابس فتصل النيران الى عقر دورنا.

كثير من هذه الألعاب يُعرّض المجتمع الى فساد.

وهل هناك أصلاً سبب لتبني العنف ولارتكاب الجرائم؟ وعلى ضوء هذا وذاك: لم يبق لنا سوى القول إن القضية لم تعد قضية حادثة هنا وهناك, بل أنها ظاهرة خاصة بدخول الألعاب الالكترونية التي يمضي فيها الأطفال ساعات طويلة.

على المسؤولين أن يضعوا حدا لاستشراء العنف والجريمة وأن يأخذوا الأمر على محمل الجد وأن يضعوا حداً لموضوع الألعاب الالكترونية التي عنوانها "إما قاتل أو مقتول. وأن يمنع إدخالها الى البلاد كما فعلت بعض الدول التي استدركت خطورتها قبل فوات الأوان ومنعتها.

*    *    *



بدها شوية توضيح....قررت سلطة السجون إخلاء سبيل حوالي 1000 سجين من بينهم من أدين بجرائم جنسية وجرائم عنف ولم تنته محكوميتهم بعد. السبب: اكتظاظ السجون! سبب مُقنع .... وقد ملأ الرُعب قلوب العديد من النساء خوفاً من الانتقام ....  الله يستر..
* تبقى النساء هن الهدف لأنهنّ الضعفاء..

* غرّد ترامپ مؤخراً في خطوة دراماتيكية وفاجأ إسرائيل بقرار انسحاب 2000 جندي أمريكي من سوريا الى أرض الوطن.... إسرائيل غاضبة ولا تعرف كيف تبلع وتهضم هذا القرار..

* هذا الانسحاب بمثابة اعتراف بانتصار سوريا الأسد.

* هل "أمريكا أولاً", على حد قول ترامپ, هي نتيجة تراكم مشاكلها.... وتراجع في السياسة العالمية ودفعها في القوقعة؟

* ستُقدم النيابة العامة توصية لمندلبليط, المستشار القضائي, بتقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة بالفساد... ڤيدا مشعور
في براثن الحاسوب




كلمات متعلقة

في, براثن, الحاسوب,

تابعونــا

موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة 2018-12-20 | 20:00:41

قام المدافع الدولي الكولومبي جيسون موريلو، نجم فالنسيا، بتوديع زملائه في فريق...

قوى القدس تدعو لمقاطعة الأسواق الإسرائيلية قوى القدس تدعو لمقاطعة الأسواق الإسرائيلية 2018-12-20 | 20:00:29

دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس ، إلى مقاطعة مراكز التسوق...

استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم 2018-12-17 | 16:11:40

على ضوء سلسلة التصعيد في الضفة الغربية والاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار المرتقب في...

هنية: لدينا كنز أمني ومستعدون لانتخابات ولقاء أبو مازن هنية: لدينا كنز أمني ومستعدون لانتخابات ولقاء أبو مازن 2018-12-16 | 17:23:33

اكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في خطابه بذكرى انطلاقة الحركة الـ 31، ان لدى...

الطقس:رياح شرقية جافة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة الطقس:رياح شرقية جافة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة 2018-12-15 | 08:18:32

توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح...

فيديو وصور - انفجار وحريق بمحطة وقود في عرعرة النقب فيديو وصور - انفجار وحريق بمحطة وقود في عرعرة النقب 2018-12-14 | 09:48:47

عملت طواقم الاطفاء والانقاذ، ليلة امس الخميس، على معالجة انفجار وقع داخل محطة...

اصابة شاب باطلاق نار في اللد اصابة شاب باطلاق نار في اللد 2018-12-06 | 20:39:03

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة...

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان 2018-12-01 | 08:00:38

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية الأصوات مطالبتها إسرائيل بالإنسحاب من...

الشرطة تعتقل شاب من الجش للتحقيق على خلفية اختفاء الشابة يارا ايوب الشرطة تعتقل شاب من الجش للتحقيق على خلفية اختفاء الشابة يارا ايوب 2018-11-25 | 19:23:37

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 28...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وادي حمام اهالي مياه الامطار غمرت روضة المحبة اطفال حل مشكلة شتاء فصل مأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت عملية الخليل اصابة جنديين استشهاد شابين مصادر فلسطينية شاب فلسطيني محاولة طعن شرطي القدس باب العامود مدينة شرطة اصابة وفاة الطيبة اضراب عام التزام غضب المسجد الاقصى المبارك لمار يوسف قط عبلين تشييع جثمان الطفلة تتشح سواد سيارة داخل نسيانها بقيت ساعات كفر قرع مواجهات حرق اطارات مدخل القرية قنابل غاز القاء حجارة مصرع طفل 5 سنوات دهس دهسا في مدينة الشرطة الاسعاف اصابة حادث كرم شريف القصاصي مباراة منتخب ايطاليا اسرائيل الاف المشجعين العرب شاهدوا لقاء مباراة بثمباشر تشيلسي مانشسترسيتيمانشستر سيتي بث مباشر يوتويب مانشستر سيتي الانجليزي كرة القدممشاهدة اون لاين تشلسي اعتقال مشتبهين اسلحة ضبط ذخيرة حملة الشرطة لواء الشمال كفر كنا الناصرة الشبلي استعدوا موجة حر شديدة . الاسبوع القادم تضرب البلاد البحر الميت 44 درجة اطلاق نار شبلي قرية مستشفى اصابة متوسطة علاج مستشفى اطلاق نار سيارة ام الفحم جسيمة دون اصابات مواطن شرطة غضب اهالي الشاب ماهر عجو من اللد اعتداء شبان يهود ضرب طعن مستشفى شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com