في, براثن, الحاسوب,

قبل أن يجف الحبر من قلمي الذي كتبت به مقالة الأسبوع الماضي حول استشراء العنف في مجتمعنا.. حدثت جريمة من نوع جديد!! فتاك!

الاشتراك في الجريمة "الجديدة" لا يعتمد على شخص واحد, اذ أصبحت المواجهة بين جماعات تلتقي في مكان معين مثل جماعات المافيا... وتصفّي بعضها البعض. بما معناه, أن الإجرام أصبح مدهشاً في مجتمعنا. الأسباب عديدة.. أولها "البطر".. والقانون غائب ومغيّب.. وهكذا يزداد الانفلات وأصغر الزعران لا يستطيع أن يقف في وجهه أحد.في ظل هذه الأحداث نطرح أمامكم قضية جديدة في هذا العدد, بعد أن وصلتنا اتصالات عديدة من الأهالي, موضوعها الألعاب الالكترونية المسمّاة Fortnite و PUBG فيها يندمج اللاعبون, عادة أطفال, بمحاربة عدو من الخيال, ويصبحون روبوتات ينزلقون في شبكة عنكبوت التقطتهم مثل الذباب ليعلقوا في أنسجتها, حيث لا مجال للاعب للتحرر منها. ويتحوّل عالم الصور الى "حقيقة وهمية" أمام الأطفال وتشل دماغهم عن التفكير والتحرر من سيطرة اللعبة عليهم, ويصبح القتل هدفهم لأنه لا بد أن يخرج اللاعب منها إما قاتلا أو مقتولا.فشل الكثير من الآباء في تربية أطفالهم منذ البداية.. وتحوّلت التربية الى تحريضية تُعالج العنف بالعنف. مثلا, من ضربك على خدك, اضربه على خديه!! ويكبر الأطفال وهم لا يعرفون معنى الرضا والاكتفاء.نعم.. هكذا ينتقل أطفالنا الى ممارسة العنف كالنيران في حقل يابس فتصل النيران الى عقر دورنا.كثير من هذه الألعاب يُعرّض المجتمع الى فساد.وهل هناك أصلاً سبب لتبني العنف ولارتكاب الجرائم؟ وعلى ضوء هذا وذاك: لم يبق لنا سوى القول إن القضية لم تعد قضية حادثة هنا وهناك, بل أنها ظاهرة خاصة بدخول الألعاب الالكترونية التي يمضي فيها الأطفال ساعات طويلة.على المسؤولين أن يضعوا حدا لاستشراء العنف والجريمة وأن يأخذوا الأمر على محمل الجد وأن يضعوا حداً لموضوع الألعاب الالكترونية التي عنوانها "إما قاتل أو مقتول. وأن يمنع إدخالها الى البلاد كما فعلت بعض الدول التي استدركت خطورتها قبل فوات الأوان ومنعتها.* * *بدها شوية توضيح....قررت سلطة السجون إخلاء سبيل حوالي 1000 سجين من بينهم من أدين بجرائم جنسية وجرائم عنف ولم تنته محكوميتهم بعد. السبب: اكتظاظ السجون! سبب مُقنع .... وقد ملأ الرُعب قلوب العديد من النساء خوفاً من الانتقام .... الله يستر..* تبقى النساء هن الهدف لأنهنّ الضعفاء..* غرّد ترامپ مؤخراً في خطوة دراماتيكية وفاجأ إسرائيل بقرار انسحاب 2000 جندي أمريكي من سوريا الى أرض الوطن.... إسرائيل غاضبة ولا تعرف كيف تبلع وتهضم هذا القرار..* هذا الانسحاب بمثابة اعتراف بانتصار سوريا الأسد.* هل "أمريكا أولاً", على حد قول ترامپ, هي نتيجة تراكم مشاكلها.... وتراجع في السياسة العالمية ودفعها في القوقعة؟* ستُقدم النيابة العامة توصية لمندلبليط, المستشار القضائي, بتقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة بالفساد... ڤيدا مشعور