تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 18:20:04 مشروب سحري يكافح السرطان |  2018-12-20 18:18:28 برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة |  2018-12-20 18:13:44 ترامب: لن نكون شرطي الشرق الأوسط |  2018-12-20 18:08:01 المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن |  2018-12-20 16:02:23 كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار |  2018-12-20 15:43:43 نتنياهو: سنعمل بصرامة ضد التموضع الإيراني في سوريا |  2018-12-20 15:35:08 عمره 93 عاما.. روسي يحرز لقبا عالميا في السباحة! |  2018-12-20 15:30:02 دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب |  2018-12-20 13:54:41 فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام |  2018-12-20 13:33:31 هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار |  2018-12-20 13:20:21 اعتقال مشتبه 23 عاما من قلنسوة وبحوزته مسدس |  2018-12-20 13:08:39 ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد |  2018-12-20 12:54:41 لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت |  2018-12-20 12:32:31 "X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال! |  2018-12-20 12:29:59 دحض ادعاءات حول تغير المناخ بين 1995 و2013 |

الرئيسية |



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة



  |     |   اضافة تعليق



قام المدافع الدولي الكولومبي جيسون موريلو، نجم فالنسيا، بتوديع زملائه في فريق الخفافيش، اليوم الخميس، قبل الانتقال لصفوف برشلونة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن موريلو ودع زملاءه والموظفين بالمدينة الرياضية الخاصة بالفريق، قبل السفر إلى برشلونة.
ومن المُقرر أن يخضع موريلو للفحص الطبي في النادي الكتالوني، خلال الساعات المقبلة، حيث سينضم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار الشراء بشكل نهائي مقابل 25 مليون يورو. 
ويُعاني برشلونة من أزمة كبيرة في خط الدفاع، بعد إصابة البلجيكي توماس فيرمايلين، وتأكد غيابه لمدة شهر، وعدم تحديد حتى الآن موعد عودة الفرنسي صامويل أومتيتي.
وقد يتم تأجيل تقديم موريلو رسميًا لوسائل الإعلام لما بعد أعياد الميلاد، بسبب ازدحام أجندة النادي الكتالوني في الوقت الحالي.
موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة




كلمات متعلقة

موريلو, يودع, زملاءه, قبل, الرحيل, لبرشلونة,

تابعونــا

في براثن الحاسوب في براثن الحاسوب 2018-12-20 | 20:00:42

قبل أن يجف الحبر من قلمي الذي كتبت به مقالة الأسبوع الماضي حول استشراء العنف في...

قوى القدس تدعو لمقاطعة الأسواق الإسرائيلية قوى القدس تدعو لمقاطعة الأسواق الإسرائيلية 2018-12-20 | 20:00:29

دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس ، إلى مقاطعة مراكز التسوق...

استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم 2018-12-17 | 16:11:40

على ضوء سلسلة التصعيد في الضفة الغربية والاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار المرتقب في...

هنية: لدينا كنز أمني ومستعدون لانتخابات ولقاء أبو مازن هنية: لدينا كنز أمني ومستعدون لانتخابات ولقاء أبو مازن 2018-12-16 | 17:23:33

اكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في خطابه بذكرى انطلاقة الحركة الـ 31، ان لدى...

الطقس:رياح شرقية جافة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة الطقس:رياح شرقية جافة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة 2018-12-15 | 08:18:32

توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح...

فيديو وصور - انفجار وحريق بمحطة وقود في عرعرة النقب فيديو وصور - انفجار وحريق بمحطة وقود في عرعرة النقب 2018-12-14 | 09:48:47

عملت طواقم الاطفاء والانقاذ، ليلة امس الخميس، على معالجة انفجار وقع داخل محطة...

اصابة شاب باطلاق نار في اللد اصابة شاب باطلاق نار في اللد 2018-12-06 | 20:39:03

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقى مركز الشرطة...

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان 2018-12-01 | 08:00:38

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية الأصوات مطالبتها إسرائيل بالإنسحاب من...

الشرطة تعتقل شاب من الجش للتحقيق على خلفية اختفاء الشابة يارا ايوب الشرطة تعتقل شاب من الجش للتحقيق على خلفية اختفاء الشابة يارا ايوب 2018-11-25 | 19:23:37

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 28...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع طفلة نسيت ساعتين سيارة عتليت بيتار عيليت منطقة القدس رضيعةاعتداء على موظفين بلدية ام الفحم مظاهرة رفع شعارات استنكارا احتجاجافصل طالب جامعة فلسطينية حضن خطيبته داخل الجامعة حريق اطارات جولس المنطقة الصناعية اطفاء اخماد نيران سوربرتانكر طائرة عملاقة اخماد حرائق الاضخم في العالم البلاد امريكا عمل 5 ساعات وكر مخدرات قرية البقيعة اعداد تجهيز كمية اعتقال شاب الشرطة نهاد حاج يحيى الطيبة تل ابيب جثة العثور التأكد سبب الوفاة الشرطة تحققأذنة مدرسة عربية وضع ماريخوانا مخدرات خزانة معلمة يافا اعتقال الشرطة دوابشة احمد لاول مرة يزور بيته بيت جده قرية دوما الفلسطينية مسيرة الميلاد عيد التقليدية مدينة الناصرة مشاركة واسعة ال 34 احتراق بيت تخليص عالقين اصابات مدينة الناصرة اطفاء طابق خامس مصرع أمير ابو نصرة شاب 30 عاما رضيع عامان و خطيرة حي خلة اتشكيل لجنة صلح بعد مقتل شابين اطلاق نا ام الفحم اجتماع حي الباطن مصطفى سعد المغار اعفاء خدمة عسكرية رافض لن اكون جنديا الجيش الاسرائيلي مشاركة واسعة يوم البر مدرسة ثانوية الكبير قرية طلاب ادارة اصابة الطيرة اطلاق نار شاب متوسطة اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com