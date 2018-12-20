موريلو, يودع, زملاءه, قبل, الرحيل, لبرشلونة,

قام المدافع الدولي الكولومبي جيسون موريلو، نجم فالنسيا، بتوديع زملائه في فريق الخفافيش، اليوم الخميس، قبل الانتقال لصفوف برشلونة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن موريلو ودع زملاءه والموظفين بالمدينة الرياضية الخاصة بالفريق، قبل السفر إلى برشلونة.ومن المُقرر أن يخضع موريلو للفحص الطبي في النادي الكتالوني، خلال الساعات المقبلة، حيث سينضم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود خيار الشراء بشكل نهائي مقابل 25 مليون يورو.ويُعاني برشلونة من أزمة كبيرة في خط الدفاع، بعد إصابة البلجيكي توماس فيرمايلين، وتأكد غيابه لمدة شهر، وعدم تحديد حتى الآن موعد عودة الفرنسي صامويل أومتيتي.وقد يتم تأجيل تقديم موريلو رسميًا لوسائل الإعلام لما بعد أعياد الميلاد، بسبب ازدحام أجندة النادي الكتالوني في الوقت الحالي.