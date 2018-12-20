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فيفي عبده تنتقد الراقصات الجدد: الرقص مش بالعري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت الراقصة فيفي عبده أنها لم تعتزل الرقص، فهي بحسب موقع “الفن” كانت دائما تدرب في الخارج وترقص من خلال فيديوهات تطل فيها على جمهورها على صفحات التواصل الاجتماعي. 


اما عن الراقصات في وقتنا الحالي، فوجهت عددًا من الإنتقادات وقالت: “إن الموجودات على الساحة يتنافسن على “من تعرّي جسدها أكثر”، وانها لم تتربَ على هذا الرقص من نجوى فؤاد وناهد صبري وغيرهما، وقالت :”كنت بقفل البدلة لان انا ست ليا وضعي، ولن اجد لياقتي غير في الرقص الشرقي، وسأعلم الموجودات حاليا كيف يكون الرقص والبدل التي نرتديها، لأننا من يتضرر من الاساءات التي قدمتها لنا الراقصات الجدد”.
فيفي عبده تنتقد الراقصات الجدد: الرقص مش بالعري




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