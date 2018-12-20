تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 18:20:04 مشروب سحري يكافح السرطان |  2018-12-20 18:18:28 برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة |  2018-12-20 18:13:44 ترامب: لن نكون شرطي الشرق الأوسط |  2018-12-20 18:08:01 المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن |  2018-12-20 16:02:23 كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار |  2018-12-20 15:43:43 نتنياهو: سنعمل بصرامة ضد التموضع الإيراني في سوريا |  2018-12-20 15:35:08 عمره 93 عاما.. روسي يحرز لقبا عالميا في السباحة! |  2018-12-20 15:30:02 دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب |  2018-12-20 13:54:41 فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام |  2018-12-20 13:33:31 هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار |  2018-12-20 13:20:21 اعتقال مشتبه 23 عاما من قلنسوة وبحوزته مسدس |  2018-12-20 13:08:39 ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد |  2018-12-20 12:54:41 لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت |  2018-12-20 12:32:31 "X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال! |  2018-12-20 12:29:59 دحض ادعاءات حول تغير المناخ بين 1995 و2013 |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مشروب سحري يكافح السرطان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يحتوي كل من الأناناس والكركم والزنجبيل والليمون على خاصيتين مشتركتين، فجميع هذه المكونات ثبت أنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للأورام أيضاً، الأمر الذي يجعل خلطها يكون مشروباً سحريا لمكافحة السرطان وعلاج نزلات البرد.


كما أن فاعلية هذا المشروب لا تقتصر عند هذا الحد فحسب بل إنه مدهش أيضا في المساعدة على تجديد الدورة الدموية للجسم مما يمنحه النشاط والحيوية، حسب ما جاء في موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة.

وإليكم فيما يلي فوائد كل مكون يحتويه هذا المشروب السحري وكيفية إعداده:

1- الليمون

يحتوي على حامض الستريك الذي يساعد في تفتيت حصوات الكلى.


2- الأناناس

يعتبر مشروب الأناناس الطبيعي أكثر فاعلية من شراب السعال.

3- الكركم

يحتوي الكركم على مركب قوي مضاد للسرطان يسمى الكركمين.
4- الزنجبيل

يقضي الزنجبيل على نوعين من أنواع السرطان.

هذا بالإضافة إلى أن زيت جوز الهند والفلفل الأسود اللذين يتضمنهما المشروب السحري، يعملان على تحسين امتصاص العناصر الغذائية.
ويمكن إعداد هذا المشروب بسهولة جدا عن طريق مزج ما يلي:

- 2 كوب من مكعبات الأناناس الطازج

- 1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

- قطعة من جذور الكركم حوالي 7 سنتيمترات

- 25 سم من جذور الزنجبيل

- ليمونة منزوعة القشر
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

وينصح بشرب المزيج فورا أو بمدة أقصاها 15 دقيقة للاستفادة بجميع العناصر الغذائية الموجودة به.
مشروب سحري يكافح السرطان




كلمات متعلقة

مشروب, سحري, يكافح, السرطان,

تابعونــا

دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب 2018-12-20 | 15:30:02

نصح علماء بالابتعاد عن تدخين الحشيش قبل 6 أشهر على الأقل من محاولة الإنجاب، لتفادي...

دراسة تكشف تأثير ارتداء الخواتم في الصحة والقدرة الجنسية دراسة تكشف تأثير ارتداء الخواتم في الصحة والقدرة الجنسية 2018-12-20 | 13:49:40

أعلن علماء المركز الطبي في جامعة كنساس أن التأثير في نقاط الجسم النشطة يمكن أن...

"X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال! "X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال! 2018-12-20 | 12:32:31

اكتشف علماء من جامعة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية السبب الأساسي...

الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن! الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن! 2018-12-20 | 08:44:04

توصلت دراسة حديثة إلى أن وجود تاريخ مع الصداع النصفي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة...

أسلوب مبتكر لتفادي الإصابة بأمراض القلب أسلوب مبتكر لتفادي الإصابة بأمراض القلب 2018-12-19 | 20:34:50

توصلت دراسة علمية إلى أن اطلاع المرضى على صور الأشعة لشرايينهم المسدودة يدفعهم...

طرق جذابة للحفاظ على الصحة طرق جذابة للحفاظ على الصحة 2018-12-19 | 16:51:23

يدرك الجميع أن ممارسة الرياضة مهمة وضرورية للحفاظ على الصحة البدنية والمعنوية....

السكري يسبب تدهورا عقليا يبدأ من منتصف العمر السكري يسبب تدهورا عقليا يبدأ من منتصف العمر 2018-12-19 | 15:00:19

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن مرض السكري يبدأ في تقليص حجم الدماغ في منتصف العمر،...

دراسة تغير نظرة الطب لعلاقة الأرز الأبيض بمرض السكري دراسة تغير نظرة الطب لعلاقة الأرز الأبيض بمرض السكري 2018-12-19 | 13:30:11

أظهرت نتائج دراسات أجريت مؤخرا أن تناول الأرز الأبيض لا علاقة له بزيادة خطر...

لدغة العقرب علاج فعال للألم لدغة العقرب علاج فعال للألم 2018-12-19 | 12:30:46

اعتاد مزارع كوبي اصطياد عقرب مرة كل شهر خلال السنوات العشر الماضية، كي يلدغ نفسه...

مادة غذائية تساعد في التخلص من الوزن الزائد مادة غذائية تساعد في التخلص من الوزن الزائد 2018-12-19 | 11:30:23

توصل علماء من كوريا الجنوبية إلى أن الأرز الأسود يمكن أن يساعد في التخلص من الوزن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق بيت مدينة سخنين اضرار جسيمة اطفاء قوات طفل عمر عثمان نائل غرق بركة سباحة فندق في ايلات مصرع 37 مواطن عربي جمعية أور يروك عربيا حوادث طرق مروعه شوارع البلاد منذ بداية العام 2016 قاسم اسدي الوالد الثاكل يوسف دير الاسد التعليم وزير التربية نقل احتراق 8 سيارات مواطنين عرب في عكا اطفاء شرطة تحقيق اضرار جسيمة فرع بريد جديد في قرية كفر مندا طه عبد الحليم زيارة اسامة السعديالمحامية الواز زعروره كفر مندا تعيين قاضية محكمة الصلح حيفا دهمش تبرئة مواطن قيس ناصر محامي بناء غير مرخصانزال ركاب عرب طائرة يونانية جدال مع ركاب اسرائيليون مصرع اصابة شاب اخر اصابة متوسطة حادث طرق مروع شارع 6 الجنوب كريات جت أمير حلف مقتل الشاب بسمة طبعون أمر حظر نشر تجديد حيفا محكمة تفاصيل قضية تحقيق مشتبهون جبل الشيخ ثلوج موقع تزلج فتح ابوابه استقبال المتنزهين زوار مصرع شخص اصابة اطلاق نار على مقهى مدينة نهاريا مستشفيات البلاد رفع درجة التأهب حالة طوارئ الاوضاع الامنية شجار الناصرة شابين طعن اصابة اعتقال شاب مشتبه الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com