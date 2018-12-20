برشلونة, يحسم, صفقته, الدفاعية, المنتظرة,

استقر برشلونة على اسم المدافع الذي سيوقع معه، لسد العجز بخط الدفاع، بعد إصابة صامويل أومتيتي وتوماس فيرمايلين.

وأكدت صحيفة "سبورت"، اليوم الخميس، توصل برشلونة وفالنسيا إلى اتفاق نهائي لانتقال المدافع جيسون موريلو، إلى صفوف الفريق الكتالوني، اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل.وأوضحت الصحيفة أن الأمور قد حسمت بالفعل، كما من المتوقع أن يظهر المدافع الكولومبي اليوم في برشلونة، للخضوع للكشف الطبي، تمهيدا للتوقيع على العقود.ورغم رغبة المدرب إرنستو فالفيردي في التعاقد مع أندرياس كريستينسن مدافع تشيلسي، إلا أن المفاوضات تعثرت مع إدارة البلوز، ليتجه البلوجرانا لإنهاء صفقة موريلو من فالنسيا.وكانت قد ظهرت مؤشرات لاقتراب ذو الـ26 عاما من الانضمام لبرشلونة، حيث غاب عن المشاركة في تدريبات فالنسيا، وقام بتوديع زملائه في الفريق.وقد يتم تأجيل تقديم موريلو رسميا لوسائل الإعلام لما بعد أعياد الميلاد، بسبب ازدحام أجندة النادي واللاعب في الوقت الحالي.من جانبها قالت صحيفة "ماركا" إن برشلونة سوف يتعاقد مع النجم الكولومبي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع إضافة بند بأحقية الشراء.وأشارت إلى أن البارسا سيدفع 2 مليون يورو مقابل استعارة موريلو، بينما ستتكلف خزائنه 25 مليون يورو إذا ما قرر التعاقد معه نهائيا بعد انتهاء مدة الإعارة.