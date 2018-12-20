ترامب:, لن, نكون, شرطي, الشرق, الأوسط,

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لا تريد أن تكون شرطي الشرق الأوسط، في معرض دفاعه عن قراره سحب القوات الأميركية المنتشرة في سوريا.

وقال ترامب في تغريدة: "هل تريد الولايات المتحدة أن تكون شرطي الشرق الأوسط؟، وألا تحصل على شيء غير خسارة أرواح غالية وإنفاق آلاف ترليونات الدولارات لحماية أشخاص، لا يثمنون في مطلق الأحوال تقريبا ما نقوم به؟، هل نريد أن نبقى هناك إلى الأبد؟ حان الوقت أخيرا لكي يقاتل الآخرون".وأضاف ترامب: "روسيا وإيران وسوريا والعديد غيرهم ليسوا مسرورين بخروج الولايات المتحدة رغم ما تقوله الأخبار الكاذبة، لأن عليهم الآن قتال داعش وغيره ممن يكرهونهم، بدوننا".وقال: "أنا أبني أقوى جيش في العالم على الإطلاق، إذا قام تنظيم داعش بضربنا فيكون حكم على نفسه بالهلاك".وواجه إعلان ترامب المفاجئ، أمس الأربعاء، بأنه تمت هزيمة داعش في المنطقة، وقراره بسحب القوات الأميركية معارضة شديدة.وقال ترامب في تغريدات سابقة: "الانسحاب من سوريا ليس مفاجأة، أنا أقوم بحملة من أجل هذا الأمر منذ سنوات، وقبل 6 أشهر، عندما أردت أن أفعل ذلك علنا، وافقت على البقاء لمدة أطول".وأضاف: "روسيا وإيران وسوريا وغيرهم هم الأعداء المحليون لتنظيم داعش، وكنا نقوم بالعمل نيابة عنهم، حان الوقت لنعود إلى الوطن ونعيد البناء".