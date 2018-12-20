كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار

قدم طاقم حيان الطبي عصر اليوم الخميس العلاج لشاب من ابو سنان يبلغ من العمر 24 عاما اثر تعرضه لإطلاق نار في احد احياء بلدة كفرياسيغ عصر اليوم الخميس حيث وصفت اصابته بالصعبة.

بعد تقديم العلاج الأولي تم نقله الى غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا.