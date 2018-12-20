نتنياهو:, سنعمل, بصرامة, ضد, التموضع, الإيراني, في, سوريا,

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستواصل ما أسماه "العمل بشكل صارم جدا ضد المحاولات الإيرانية للتموضع في سوريا".وجاءت أقوال نتنياهو بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال نتنياهو: "نواصل جهودنا الرامية إلى تحييد الأنفاق الإرهابية وفي هذه الساعة نستخدم وسائل خاصة بغية تحييدها".وأضاف، "سنواصل العمل بشكل صارم جدا ضد المحاولات الإيرانية للتموضع في سوريا، وفي هاتين الساحتين لن نخفف من وتيرة جهودنا بل سنعززها، وأعلم أننا نقوم بذلك بدعم كامل من قبل الولايات المتحدة".وكان نتنياهو قد قال مساء أمس الأربعاء، تعقيبا على القرار الأمريكي بحسب القوات من سوريا، إن الرئيس ترامب ووزير خارجيته بومبيو، أبلغاه مسبقا بقرار إخراج القوات الأمريكية من سوريا، وأوضحا له "وجود سبل أخرى للتعبير ميدانيا عن تأثيرهم".