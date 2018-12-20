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هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس مع ساندي ولقاء الخميسي.. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لبت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي دعوة صديقتها التونسية ساندي علي، لحضور سهرة خاصة اقامتها الأخيرة احتفالاً بالكريسماس.



هيفاء لم تكن نجمة السهرة الوحيدة، حيث حضرت أيضاً الفنانة المصرية لقاء الخميسي، وعدد من أصدقاء ساندي، إلا أن النجمة اللبنانية سرقت أنظار الجميع بطلّة مثيرة، ارتدت فيها فستان قصير مكشوف الصدر، مسدلة شعرها الأسود بشكل ضاعف أنوثتها.


من ناحية أخرى، تستعد هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي قوي بمناسبة أعياد الكريسماس في مصر، بمشاركة الفنان المصري محمود العسيلي، وذلك يوم  23 ديسمبر في فندق هيلتون تاورز هيلوبوليس.


يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد طرحت ألبومها الجديد مؤخراً بعنوان «حوا»، والألبوم يضم 15 أغنية باللهجتين المصرية واللبنانية، منها “كان زمان”، “إضحك”، “وحشني”، “إجمدي”، “في يوم من الأيام”، “مزيكا”، بالإضافة الى أربع أغنيات كانت طرحتها سابقاً وهي “توتة”، “قّلها بحبك”، “ما تيجي نرقص”، و”أهضم خبرية”.




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