فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام

انتهت قبل قليل في المحكمة المركزية في حيفا جلسة النظر في الاستئناف الذي قدمه علي خضر زيدان مرشح ائتلاف الخير والاصلاح لانتخابات رئاسة مجلس كفرمندا المحلي للطعن بنتائج الانتخابات والتي افرزت عن فوز مؤنس طه عبد الحليم مرشح قائمة كفرمندا الموحدة برئاسة المجلس المحلي بفارق 26 صوتا.

وانتهت الجلسة بعد مرافعات من قبل الطرفين , وستصدر المحكمة قرارها النهائي بعد أيام.من جهته قال المحامي عماد دكور الذي مثل رئيس مجلس كفرمندا مؤنس طه عبد الحليم خلال جلسة الاستئناف للطعن بنتائج الانتخابات:خرجنا متفائلين من الجلسة وفندنا امام قاضي المحكمة كل الادعاءات التي تم تقديمها.مؤنس طه عبد الحليم رئيس مجلس محلي كفرمندا فقال :" دعوتي لاهالي كفرمندا بالتروي وضرورة تقبل الاخر وتقبل قرار المحكمة".اما المحامي جلعاد شير ممثل علي زيدان مقدم الاستئناف للطعن بنتائج الانتخابات في كفرمندا: نأمل ان تنصفنا المحكمة بناء على الادعاءات العادلة التي قدمناهاعضو المجلس المحلي في كفرمندا محمد يوسف قدح فقال :" لن تفرقنا الانتخابات علينا ان نبقى اهل بلد واحد واخوة متحابين وسنحترم قرار المحكمة مهما كان"