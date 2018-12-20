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رجل يتحدى البرد القارص بطريقة جنونية! (فيديو)



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قام مواطن روسي من سيبيريا بتحدي البرد القارس بطريقة غير مألوفة، إذ خلع ملابسه في حرارة -37 درجة مئوية، وتعلق بذراع حفار آلي، قام بأرجحته دائريا في الهواء الطلق.



وأقدم الرجل على مغامرته أمام حشد كبير من السكان الذين حضروا لتشجيعه أثناء القيام بها، في حين أتبع المغامر الأرجحة بسكب الماء البارد على رأسه وجسده شبه العاري.


وجاء التحدي الذي قام به الرجل في إطار مهرجان "Open Winter Siberiade"، الذي يتبارز فيه الرجال باستعراض قواهم المختلفة، في حين شارك قرابة 50 متباريا بالفعالية الشتوية.




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