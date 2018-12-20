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دراسة تكشف تأثير ارتداء الخواتم في الصحة والقدرة الجنسية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





أعلن علماء المركز الطبي في جامعة كنساس أن التأثير في نقاط الجسم النشطة يمكن أن يترك نتائج في صحة الإنسان.


ويشير العلماء في مقال نشرته مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، إلى أن 40-80 من هذا النقاط تقع على أصابع اليدين، لذلك فإن الخواتم والحلقات التي في أصابعنا قد يكون لها تأثير مختلف على هذه النقاط.


ويبدو أن التقليد السائد في لبس خاتم الزواج في البنصر ليس اعتباطا، فقد جاء في مقال العلماء أن "تحفيز النقاط النشطة على البنصر يؤثر إيجابيا في القدرة الجنسية. أي أن هذه الخواتم يمكنها دعم الرغبة الجنسية مدى الحياة. ولكن لا ينصح بارتداء الخاتم الذي أصبح صغيرا مع التقدم بالعمر، ففي هذه الحالة، يكون تأثيره سلبيا في الرغبة الجنسية، إضافة إلى أنه قد يسبب ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين".


ووفقا للخبراء، تؤثر الخواتم الأخرى التي نلبسها على الأصابع في الصحة. فمثلا وجود خاتم في الإصبع الوسطى يؤثر في النقاط النشطة المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية والغدد الصماء. أما الخاتم في الخنصر، فإنه يؤثر في النقاط النشطة المسؤولة عن عمل المعدة والأمعاء.


وينصح الخبراء استنادا إلى نتائج دراستهم، بعدم ارتداء خواتم ضيقة وخاصة لفترات طويلة، وضرورة نزعها جميعا أثناء النوم. كما أن "ارتداء الخواتم في الخنصر يزيد من احتمال التهاب الاثني عشر، وارتداء خاتم الزواج بصورة مستمرة يسبب أمراض جنسية لدى النساء".


كما أن "ارتداء عدد من الخواتم في نفس الإصبع يجب ألا يزيد عن خمس ساعات، لأن مساحة تأثيرها تصبح أكبر، ما قد يسبب اضطرابات في عمل أعضاء الجسم، بما في ذلك ظهور نوبات الربو واضطراب النبض".




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