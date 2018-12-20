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نيمار: سنواجه تحديا مختلفا بعد رحيل مورينيو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يرى البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه سيواجه تحديا مختلفا أمام مانشستر يونايتد، بدوري الأبطال، بعد رحيل جوزيه مورينيو، عن تدريب الشياطين الحمر.


 وقال نيمار في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "نعرف الجودة التي يمتلكها مانشستر يونايتد، ونعرف أن لديه نجوم يمتلكون عقلية الفوز".

 وأضاف: "لقد تغير المدرب وسيكون هناك أسلوب لعب مختلف، نعرف الجودة التي يمتلكونها، سوف نخوض مباراتين عظيمتين بين فريقين كبيرين". 




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