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هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أقدمت جرافات تابعة لوزارة الداخلية  معززة بقوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة , ظهر اليوم الخميس , على اقتحام قرية العراقيب .




وتم هدم بيوت القريةو للمرة ال 137 على التوالي وتشريد العائلات الى العراء في ظل الأجواء الماطرة والبرد القارس.




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