هدم, العراقيب, للمرة, 137, وتشريد, العائلات, للعراء, وسط, الأمطار,

وتم هدم بيوت القريةو للمرة ال 137 على التوالي وتشريد العائلات الى العراء في ظل الأجواء الماطرة والبرد القارس.

أقدمت جرافات تابعة لوزارة الداخلية معززة بقوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة , ظهر اليوم الخميس , على اقتحام قرية العراقيب .

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