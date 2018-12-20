اعتقال, مشتبه, 23, عاما, من, قلنسوة, وبحوزته, مسدس,

جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قامت الشرطة يوم امس بنشاط مبادر به في قلنسوة حيث رصدت قوة من الشرطة مشتبه يبلغ من العمر 23 عاما حين دخل بقالة واخذ من هناك مسدس ومن ثم غادر المكان حيث تم القاء القبض عليه وتبين أنه اخبأ المسدس بحوزته على جسمه بعد ان جهزه لاطلاق النار.

المشتبه احيل الى التحقيق في مركز الشرطة واليوم تمت احالته الى المحكمة للبت في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.