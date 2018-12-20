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ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد



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جاء في  بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: وصل يوم الخميس 13/12/18 افراد من الشرطة الى كفر قاسم للقيام بنشاط ميداني مبادر به، حيث تم خلال تفتيش في باحة احد منازل القرية ضبط مسدس ومنظار تيلسكوبي معد للسلاح، وميزانين. كما وتم ضبط مخدرات خطرة من نوع هيروين مجهز داخل اكياس للبيع والنشر بوزن اجمالي نحو الكيلوغرام وربع الكيلو.



خلال التتفتيش داخل المنزل تم ضبط 8 حبات رصاص من نوع 9 ملم.


من الجدير بالذكر ان المسدس والمخدرات القيا من نافذة المنزل مع وصول افراد الشرطة للتفتتيش.


خلال النشاط الذي أجري يوم 13.12.18 القى افراد الشرطة القبض على 3 مشتبهين (22و 27 و 29 عام من كفر قاسم وجلجولية واللد).هذا وقامت محكمة الصلح في بيتاح تيكفا بتمديد توقيف المشتبهيتن ب 6 ايام اضافية على ذمة التحقيق حتى يوم امس فقامت باطلاق سراحهم تحت قيود مشروطة بما فيها الاقامة الجبرية لمدة 5 ايام.




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