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لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أعلنت لجنة التنسيق العليا للحج والعمرة لمسلمي ال 48 اليوم الخميس ان رحلات الحج والعمرات تسير كالمعتاد دون اي تغيير يذكر وذلك بعد ان تم الاعلان رسميا من قبل وزارة الخارجية الاردنية عن حل المشكلة بشكل جذري .


واشارت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الخميس ان جميع رحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد حسب الترتيبات الادارية السابقة من خلال الجواز الاردني المؤقت .  

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، اعلنت في ساعة متأخرة من ليلة امس الأربعاء، بأنه تم إيجاد حل لمسألة توقف السفارة السعودية في عمان عن منح تأشيرات الدخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة.


وأضافت الوزارة، وفق ما ذكرته وكالة "بترا"، أن السفارة السعودية في عمان أبلغتها اليوم أنه تم معالجة كافة المعيقات وبإمكان كل من قام بمراجعة القنصلية السعودية في الآونة الأخيرة وتم رفض طلبه من حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة أن يراجع القنصلية اعتبارا من يوم غد الخميس، الموافق للعشرين من شهر كانون أول، وإعادة تقديم طلبه حسب الأصول.




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