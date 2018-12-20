محمد, عساف, يشكر, أحمد, حلمي.., ما, السبب, ؟,

وجه الفنان الفلسطيني محمد عساف، رسالة شكر خاصة للفنان المصري أحمد حلمي، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر».

محمد عساف، قال بعد استضافته في برنامج «نجوم صغار»، الذي يقدمه أحمد حلمي ويذاع عبر فضائية mbc مصر: «الفنان أبو قلب كبير أحمد حلمي.. كل الشكر و الاحترام لك و لطاقم البرنامج اللي خلوني أحس إني جزء من عيلة البرنامج الرائع نجوم صغار».ورد عليه أحمد حلمي بقوله: «أشكرك شكرا جزيلا.. أسعدت الجميع بوجودك يا صاحب الصوت الذهبي».وكان أحمد حلمي، قد حقق حلم أحد متسابقي البرنامج برؤية محمد عساف، واستضافه خلال حلقة البرنامج.يذكر أن أحمد حلمي قدم هذه النوعية من برامج الأطفال سابقا، ومنها «لعب عيال» عام 1998، و«من سيربح البونبون» عام 2004، ثم «شوية عيال»، عام 2011.الفنان المصري، يشارك مؤخرًا في فيلم «الجان اتهان»، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإنتاج وليد صبري، ومن إخراج خالد مرعي، ومن المقرر أن يتم تصوير الفيلم في اليونان وبعض الدول الأوروبية، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ساخر.وكان اخر أعمال أحمد حلمي، فيلم «لف ودوران»، والذي عرض في 2016، وحقق نسبة نجاح كبيرة وتخطت إيراداته 43 مليون جنيه وشاركه البطولة دنيا سمير غانم، وصابرين، وبيومي فؤاد، وإنعام سالوسة، وميمي جمال، وجميلة عوض.يذكر أن أحمد حلمي قدم هذه النوعية من برامج الأطفال سابقا، ومنها «لعب عيال» عام 1998، و«من سيربح البونبون» عام 2004، ثم «شوية عيال»، عام 2011.الفنان المصري، يشارك مؤخرًا في فيلم «الجان اتهان»، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإنتاج وليد صبري، ومن إخراج خالد مرعي، ومن المقرر أن يتم تصوير الفيلم في اليونان وبعض الدول الأوروبية، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ساخر.وكان اخر أعمال أحمد حلمي، فيلم «لف ودوران»، والذي عرض في 2016، وحقق نسبة نجاح كبيرة وتخطت إيراداته 43 مليون جنيه وشاركه البطولة دنيا سمير غانم، وصابرين، وبيومي فؤاد، وإنعام سالوسة، وميمي جمال، وجميلة عوض.