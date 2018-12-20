ما, الذي, يقف, بوجه, محمد, صلاح, ليصبح, أسطورة, أنفيلد؟,

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يرى البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه سيواجه تحديا مختلفا...
تحدثت تقارير عديدة بأن البرتغالي جوزيه مورينيو، المقال حديثا من تدريب مانشستر...
قال جوزيه مورينيو إنه لا يزال يمتلك مستقبلا في عالم كرة القدم بعد أن أقيل الثلاثاء...
تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الانتصار (3-1) على كاشيما أنتلرز...
كشفت تقارير صحفية، خلال الساعات الماضية، عن وجود اهتمام من قبل برشلونة، للظفر...
اعترف المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أنه كان يخشى أن توقعه...
عرض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي منزله المكون من 3 طوابق في...
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم رسميا تعيين لاعبه النرويجي السابق أولي...
بات الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، مهددًا بالتعرض لعقوبة، في أعقاب...
بدأ مانشستر يونايتد الإنجليزي، البحث عن مدير فني جديد ليقود الفريق في الفترة...