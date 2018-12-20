أوغلو:, قضية, مقتل, خاشقجي, جنائية, لا, سياسية,

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أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن زيارته المرتقبة يوم غد الجمعة إلى...
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "الوقت قد حان" لعودة الجنود الأمريكيين من...
أفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ليلة امس...
قال وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إن بعثة اليونيفيل نشرت قوات إضافية وفرق...
تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لسحب جميع قواتها المنتشرة في شمال شرقي سوريا،...
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن بلاده لم تطّلع على...
ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، رفض...
استقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل من منصبه وسط ضغوط على حكومته بعد استقالة...
أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بالمعايير المتفق عليها دوليًا لتحقيق سلام عادل...
- قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سنذهب إلى العالم العربي ولن...