أوغلو:, قضية, مقتل, خاشقجي, جنائية, لا, سياسية,

حث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو السعودية على تزويد تركيا بمعلومات عن مكان جثة الصحفي جمال خاشقجي ومرتكبي جريمة قتله، مؤكدا أن هذه الجريمة جنائية وليست سياسية.

وقال تشاووش أوغلو في حديث لصحيفة "الشرق" القطرية على هامش منتدى الدوحة الثامن عشر: "لقد تقاسمنا النتائج الأولية لتحقيقاتنا مع المجتمع الدولي... ونحن نتوقع إجراء تحقيق موثوق وشفاف وسريع من السلطات السعودية... ومن المتوقع إصدار لائحة الاتهام عندما يتم الانتهاء من جمع الأدلة".وتابع: "مازلنا نحث السلطات السعودية على إطلاعنا على أي معلومات ذات صلة بمكان جثة خاشقجي، ومرتكبي الجريمة وعقولهم المدبرة".وشدد الوزير على أن بلاده لن تتغاضى عن جريمة قتل وقعت في قنصلية على أراضيها، مؤكدا أنه ليس هناك أي تناقض بين المطالبة بالمساءلة في الجريمة، والحفاظ على العلاقات مع السعودية