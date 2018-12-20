المالكي, يزور, روسيا, ولن, يلتقي, وفد, حماس,

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن زيارته المرتقبة يوم غد الجمعة إلى العاصمة الروسية موسكو، ستكون سريعة، يلتقي خلالها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف فقط.

وقال المالكي: "سألتقي الوزير لافروف في مقر الخارجية، وبحضور طاقم الخارجية الروسية"، مضيفًا: "حضوري لموسكو هو بناء على دعوة وجهها لافروف لي، واتفقنا عبر مكاتبنا على هذا الموعد بهذا التوقيت بالذات".وتابع: لن ألتقي في هذه الزيارة أكثر من الوزير لافروف، بسبب قصر الزيارة، حيث سأغادر في نفس اليوم، كما سيكون لي عدة لقاءات مع الإعلام الروسي.ونفى المالكي، إمكانية عقد أي اجتماعات مشتركة مع وفد من حركة حماس، الذي يزور موسكو في نفس الفترة، مضيفًا: لن نعقد أي لقاء مشترك مع وفد حركة حماس، الذي قد يزور موسكو.