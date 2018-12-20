مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل

اعلن اليوم الخميس انه ابتداء من يوم 1/1/2019 سيحظر التعامل بالمال النقدي (كاش) في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل .

واشارت المعلومات ايضا انه للافراد سيحظر التعامل بالمال النقدي (كاش) بأكثر من 50 ألف شيكل .كل من يفعل ذلك يعرض نفسة للمحاكمة القانونية.وسيحظر اعطاء شيك مفتوح بدون اسم المتلقي.