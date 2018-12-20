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أواعي العيد اختارها من "بابلز"



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 راما القمر راحت مع الماما ايمان على بوتيك "بابلز" لأنها كانت تدور على ازياء رسمية ومميزة. ايمان اختارت شبكة "بابلز" للأطفال, لأنها بتضم العديد من الماركات العالمية وتصميمات خاصة مثل BOSS, TIMBERLAND,Billieblush  و ora وكمان nike و adidasوغيرهم، فبالنسبة لإيمان الشبكة علامة فارقة في عالم الأزياء عند الإطفال . 


ايمان وراما زاروا  فرع “بابلز” في الناصرة العليا في مجمّع "مول هاريم" واللي يُعتبر اول فرع في منطقة الشمال, ليتعرفوا على المجموعة المميزة ونختار ملابس شتوية وبتناسب الأجواء الميلادية والأعياد. بصراحة كل قطعة تستحق انها تكون جزء من خزانة أطفالنا.

زوروا الفرع في الناصرة وشوفوا موقعهن في الانستغرام @bubbles_nazareth 

تلفونهن: 046060703

نتمنى لكل أم عام مليان سعادة، صحة وخير. بتمنى لكل أطفالكن طفولة سعيدة، جميلة ومليانة حب وحنان. 

شو بتلاقو في "بابلز"?

ملابس للأطفال من جيل صفر حتى 16 سنة, للأولاد وللبنات.. كمان بتلاقوا احذية واكسسوار ومصاصات وقناني حليب فاخرة. وهاي الفترة في تنزيلات 50% على القطعة الثانية لقطع مختارة!




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