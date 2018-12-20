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سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع



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تم تنظيم يوم جماهيري خاص بالمسنين في بلدة كفرقرع، اليوم الخميس، احياءً لذكرى رجل الاطفاء الراحل سامر عسلي، ابن كفرقرع. واجريت الفعاليات في بيت المسن بالبلدة، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين في سلطة الاطفاء والانقلذ، منهم البرغادير جنرال امير ليفي، قائد لواء الساحل اريه ريغف، مستشار قائد سلطة الاطفاء والانقاذ والناطق الرسمي للاعلام العربي كايد ظاهر، الى جانب افراد العائله الاب والام وزوجة الفقيد، كما حضر ممثلون عن مجلس محلي كفرقرع منهم القائم بأعمال الرئيس مصطفى عسلي.

مدير بيت المسن رحب بالحضور وشكر سلطة الاطفاء والانقاذ والمنظمين على تنظيم هذا اليوم من أجل المسنين بهدف التوعية والارشاد. 


فعاليات اليوم تضمنت محاضرة هادفة لجمهور المسنين حول الوقاية من النار والحرائق وتوجيهات للتصرف في حالات الطوارئ. الى جانب توزيع هدايا رمزية على المشاركين من قبل سلطة الاطفاء والانقاذ، كما تم القاء كلمات عديدة، من بينها كلمة كايد ظاهر الذي بعث برسالة تحية من قائد سلطة الاطفاء والانقاذ الجنرال ديدي سيمحي مؤكدا على اهمية هذا اليوم وعلى احياء ذكرى المرحوم عسلي، مشددا على ان عائلة الفقيد هي جزء من الاطفاء والانقاذ وستبقى هكذا دائما.


في المحطة الاخيرة من فعاليات هذا اليوم، قامت سلطة الاطفاء والانقاذ بتوزيع كواشف دخان على المسنين وتركيبها في منازلهم، حيث ترى السلطة في هذا الأمر أهمية كبيرة، خاصة وأن كاشف الدخان في المنازل ينذر فور اندلاع حريق وينقذ الحياة، لذا حرصت سلطة الاطفاء والانقاذ على القيام بهذه الخطوة. وقد قام وفد من سلطة الاطفاء والانقاذ بمرافقة العائلة بزيارة منزل جد المرحوم السيد عبد الرؤوف قربي وتم تركيب كاشف دخان في منزله ايضا.




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