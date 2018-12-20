تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 12:08:28 مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل |  2018-12-20 12:04:52 سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع |  2018-12-20 11:05:02 المحكمة تنظر في استئناف علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا والتي اسفرت عن فوز مؤنس عبد الحليم |  2018-12-20 10:41:31 اتهام شاب من عرابة بضرب زوجته بمزهرية على رأسها وتهديدها بسكين وقتل شقيقها زيد عاصلة طعنا في محطة وقود |  2018-12-20 10:39:57 خرائط غوغل ترصد "جسما غامضا" فوق مثلث برمودا |  2018-12-20 10:35:47 مشاركة واسعة في افتتاح الكريسميس ماركت في طرعان |  2018-12-20 10:29:31 ابداع طلاب البيولوجيا عتيد ام الفحم في عرض مشاريعهم |  2018-12-20 10:20:42 مظاهرة رفضا لهدم البيوت في بير هداج بالنقب |  2018-12-20 09:20:25 تراكم الثلوج على ارتفاع 10 سنتمتر في جبل الشيخ |  2018-12-20 09:29:06 الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على منع الإعلان ونشر أسماء مصابين في الشبكات الاجتماعية‎ |  2018-12-20 09:02:34 النيابة العامة توصي مندلبليت بإحالة نتنياهو الى القضاء |  2018-12-20 08:49:36 ترامب: حان الوقت لعودة جنودنا من سوريا |  2018-12-20 08:44:04 الصداع النصفي يحمي النساء من مرض مزمن! |  2018-12-20 08:41:01 فيسبوك أمام القضاء الأميركي لتسريب بيانات 87 مليون مستخدم |  2018-12-20 08:33:51 تخريب سيارات وشعارات تدعو لقتل العرب في القدس |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سيرين عبدالنور تلاعب القرود في جورجيا.. فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اختارت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور أن تقضي أجازة العام الجديد خارج لبنان في رحلة مميزة، رافقت فيها زوجها فريد رحمة وعدد من أصدقائهما.



سيرين طارت إلى جورجيا، وتحديدا العاصمة تبليسي، والتي تتمتع بالكثير من المزارات السياحية المميزة، وحرصت على مشاركة الفانز بصورة رومانسية مميزة تجمعها بزوجها، معربة عن سعادتها بأجواء الرحلة في تعليق كتبت فيه: «أجازة، جورجيا، زوجي، حبيبي، معاً للأبد»، حيث تمنى لهما الفانز أجازة ممتعة.


وفي مقطع فيديو طريف من أجواء رحلة سيرين، ظهرت الفنانة تحمل قرداً يرتدي زي «بابا نويل»، وطاووس، بالإضافة لببغاء، بينما يلتقط زوجها وأصدقائها صوراً تذكارية لها في الوقت الذي حاولت فبه سيرين التغلب على خوفها، وهو ما اوضحته في تعليق على الفيديو، كتبت فيه: «مرعوبة، خايفة ينقرني، تعبت ايدي وبدي اتصور مصرة !!! بس متماسكة مع ابتسامة وخلصني يا رورو».


من ناحية أخرى، تعود سيرين عبدالنور للدراما بعد طول غياب، من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «الهيبة» بموسمه الثالث، وذلك أمام النجم السوري تيم حسن.




كلمات متعلقة

سيرين, عبدالنور, تلاعب, القرود, في, جورجيا.., فيديو,

تابعونــا

سعد لمجرد ينجح في إختيار "بدك ايه" ويبدع بأداء عالمي سعد لمجرد ينجح في إختيار "بدك ايه" ويبدع بأداء عالمي 2018-12-20 | 08:48:23

كالعادة يعرف الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ كيف يعود وماذا يصدر من جديد، فقد طرح...

أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش 2018-12-19 | 16:49:19

تعرضت الكاتبة الجزائرية ​أحلام مستغانمي​ لوعكة صحية بسبب عدم تقيدها بتعليمات...

فيديو كليب "قومي" يثير الجدل.. وهجوم على ميريام فارس فيديو كليب "قومي" يثير الجدل.. وهجوم على ميريام فارس 2018-12-19 | 15:00:03

أثارت أحدث أغاني الفنانة اللبنانية ميريام فارس جدلا واسعا على مواقع التواصل...

في المرة الرابعة.. رانيا يوسف كالعروس بفستان أبيض! في المرة الرابعة.. رانيا يوسف كالعروس بفستان أبيض! 2018-12-19 | 13:31:48

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن صور جديدة “فوتو سيشن” حديث، وهى المرة...

حلا شيحة في أول جلسة تصوير بعد خلعها الحجاب حلا شيحة في أول جلسة تصوير بعد خلعها الحجاب 2018-12-19 | 12:35:39

خضعت الفنانة المصرية حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة، والتي تعد اول جلسة تصوير لها بعد...

هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية 2018-12-19 | 11:36:11

احتفلت الفنانة إليسا باليوم العالمي للغة العربية، بكتابة تغريدة باللغة العربية،...

هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية هكذا احتفلت اليسا باليوم العالمي للغة العربية 2018-12-19 | 11:36:11

احتفلت الفنانة إليسا باليوم العالمي للغة العربية، بكتابة تغريدة باللغة العربية،...

نادين نسيب نجيم محتارة ومنى زكي تحل لها الموضوع ‎- فيديو نادين نسيب نجيم محتارة ومنى زكي تحل لها الموضوع ‎- فيديو 2018-12-19 | 10:16:29

شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ متابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي...

راندا البحيري تتألق في جلسة تصوير بألوان الكريسماس راندا البحيري تتألق في جلسة تصوير بألوان الكريسماس 2018-12-19 | 08:36:25

خضعت الفنانة المصرية راندا البحيري لجلسة تصوير جديدة احتفالا بعيد الميلاد مع...

الجسمي يزور البابا فرانسيس ويشارك في حفل الفاتيكان كأول فنان عربي مسلم يتغنى بالتسامح الجسمي يزور البابا فرانسيس ويشارك في حفل الفاتيكان كأول فنان عربي مسلم يتغنى بالتسامح 2018-12-18 | 23:55:29

بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 عام التسامح، حمل الفنان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عرعره افطار رمضاني وزير الداخلية درعي اديان رجال مشاركة واسعة ائمة مؤذنون متلازمة داون صفاء أبو رعد محاجنة ام الفحم احتفال عرس تحقيق حلم بدون عريس عيد ميلادها الحكم الشيخ رائد صلاح محكمة النطق القدس وادي الجوز عكا لقاء معايدة لابناء الطائفة المسيحية عيد الفصح المجيد مدينة وجهاء مسلمين دروز بهائين زيارة مقام النبي شعيب حطين الدروز الطائفة المعروفية الشيخ موفق طريفالقاء ملقي الحجارة السجن 3 سنوات الكنيست تصادق على مشروع قانوناصابة خطيرة عامل طبريا شرفة بيت ورشة بناء مدينة نقله مستشفى رمبام حادث عملوفاة الشاب سمير قسيس قرية المكر تفجع تجارة حيازة مخدرات كوكائين من كولومبيا لوائح اتهام 30 شخصا الجنوب بئر السبع بث مباشر مباشر برشلونة الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين الفتى محمد خطيب دهس حادث متأثرا جراحه وفاة مصرع قلنسوة الطيرة حادث طرق سخنين عرابة سيارات انقلاب مصابين شرطة اسعاف طاقم حيان الطبي اصابة متوسطة بحادث طرق ذاتي انقلاب سيارة قرب يانوحريال مدريد بيبيه مدافع البرتغال عرب الداخل مشاركة متابعة ستاد بيرنبيو مدريد عاصمة اسبانيا دوري ابطال اوروبا تكريم اطباء ممرضين سخنين بلدية مازن غنايم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com