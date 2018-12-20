سيرين, عبدالنور, تلاعب, القرود, في, جورجيا.., فيديو,

اختارت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور أن تقضي أجازة العام الجديد خارج لبنان في رحلة مميزة، رافقت فيها زوجها فريد رحمة وعدد من أصدقائهما.

سيرين طارت إلى جورجيا، وتحديدا العاصمة تبليسي، والتي تتمتع بالكثير من المزارات السياحية المميزة، وحرصت على مشاركة الفانز بصورة رومانسية مميزة تجمعها بزوجها، معربة عن سعادتها بأجواء الرحلة في تعليق كتبت فيه: «أجازة، جورجيا، زوجي، حبيبي، معاً للأبد»، حيث تمنى لهما الفانز أجازة ممتعة.وفي مقطع فيديو طريف من أجواء رحلة سيرين، ظهرت الفنانة تحمل قرداً يرتدي زي «بابا نويل»، وطاووس، بالإضافة لببغاء، بينما يلتقط زوجها وأصدقائها صوراً تذكارية لها في الوقت الذي حاولت فبه سيرين التغلب على خوفها، وهو ما اوضحته في تعليق على الفيديو، كتبت فيه: «مرعوبة، خايفة ينقرني، تعبت ايدي وبدي اتصور مصرة !!! بس متماسكة مع ابتسامة وخلصني يا رورو».من ناحية أخرى، تعود سيرين عبدالنور للدراما بعد طول غياب، من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «الهيبة» بموسمه الثالث، وذلك أمام النجم السوري تيم حسن.