ريال, مدريد, يرصد, راتبا, ضخما, لاستعادة, مورينيو,

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قال جوزيه مورينيو إنه لا يزال يمتلك مستقبلا في عالم كرة القدم بعد أن أقيل الثلاثاء...
تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الانتصار (3-1) على كاشيما أنتلرز...
كشفت تقارير صحفية، خلال الساعات الماضية، عن وجود اهتمام من قبل برشلونة، للظفر...
اعترف المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أنه كان يخشى أن توقعه...
عرض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي منزله المكون من 3 طوابق في...
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم رسميا تعيين لاعبه النرويجي السابق أولي...
بات الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، مهددًا بالتعرض لعقوبة، في أعقاب...
بدأ مانشستر يونايتد الإنجليزي، البحث عن مدير فني جديد ليقود الفريق في الفترة...
تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، جائزة الحذاء الذهبي، لأفضل هداف في أوروبا...
احتفل نادي ليفربول الإنجليزي باليوم العالمي للغة العربية على طريقته الخاصة في...