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ريال مدريد يرصد راتبا ضخما لاستعادة مورينيو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحدثت تقارير عديدة بأن البرتغالي جوزيه مورينيو، المقال حديثا من تدريب مانشستر يونايتد، مرشح للعودة إلى ريال مدريد والإشراف مجددا على الفريق الملكي في الموسم المقبل.




وذكرت التقارير بأن المفاوضات بين كل من مورينيو وإداريي النادي الملكي بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي، لافتة إلى أن ريال مدريد قد يسدد راتبا سنويا يبلغ 18 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 20 مليون يورو للسبيشل ون، بعدما قدم عرضا أوليا في بداية المحادثات قدره 15 مليون يورو. 




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