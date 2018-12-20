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المحكمة تنظر في استئناف علي زيدان على نتائج انتخابات كفرمندا والتي اسفرت عن فوز مؤنس عبد الحليم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تنظر المحكمة المركزية في حيفا بصفتها محكمة للشؤون الادارية في هذه الاثناء  بالاستئناف الذي قدمه علي خضر زيدان مرشح ائتلاف الخير والاصلاح لانتخابات رئاسة مجلس كفرمندا المحلي للطعن بنتائج الانتخابات والتي افرزت عن فوز مؤنس طه عبد الحليم مرشح قائمة كفرمندا الموحدة برئاسة المجلس المحلي بفارق 26 صوتا



وقد وصل الى المحكمة ايضا رئيس المجلس المحلي في كفرمندا مؤنس عبد الحليم .


وتشهد القاعة الخارجية للمحكمة تواجدا مكثفا للاهالي من كفرمندا من مؤيدي الطرفين .







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