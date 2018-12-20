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اتهام شاب من عرابة بضرب زوجته بمزهرية على رأسها وتهديدها بسكين وقتل شقيقها زيد عاصلة طعنا في محطة وقود



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




قدمت النيابة العامة لواء حيفا الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الخميس لائحة اتهام بحق الشاب مأمون أمين بدارنة (34 عاما) من مدينة عرابة بتهمة قتل زيد عاصلة شقيق زوجته  مع سبق الاصرار والترصد .


ويستدل من  لائحة الاتهام ان المتهم متزوج من شقيقة المغدور زيد عاصلة ويسكنون في عرابة , ويوم 23/11/18 حوالي الساعة 6:20 عاد المتهم الى بيته بعد تدريب لياقة بدنية ووقع خلاف بينه وبين زوحته وخلال المواجهة بينهما اقدم المتهم على تهديد زوجته بسكين مطبخ , وضربها بمزهرية على رأسها ثم اخذ السكين وغادر الى بيت والديه في الحي القريب في المدينة.


ويتضح ايضا من لائحة الاتهام انه حوالي الساعة 07:00  اتصل المغدور زيد عاصلة بالمتهم , حيث كان الشاب زيد عاصلة يعمل في محطة وقود على بعد مئات الامتار من بين والدي المتهم وطلب منه ان يأتي الى المحطة ليتحدث معه .


المتهم وصل الى محطة الوقود , وتوجه الى المكتب الذي كان المغدور زيد عاصلة ينتظره فيه داخل محطة الوقود ووقع جدال بينهما على خلفية الشجار بين المتهم وزوجته (شقيقة زيد) .


وعلى خلفية الجدال بينهما قرر المتهم التسبب بموت المغدور زيد عاصلة , فدفعه واوقعه ارضا , انحنى المتهم فوقه واستل سكينه وطعنه طعنتين في ظهره من الجهة اليسرى .

وتم نقل المصاب بسيارة الاسعاف حيث توفي متأثرا بجراحه في المستشفى .


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