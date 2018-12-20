مشاركة, واسعة, في, افتتاح, الكريسميس, ماركت, في, طرعان,

بأجواء ميلادية بهيجة رسمت الفرحة على وجوه الأطفال، وبمشاركة رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، ورجال دين وجمهور غفير من الأهالي، وشخصيات اجتماعية، ومستشار رئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس المحلي، احتفلت قرية طرعان بانطلاق فعاليات كريسماس ماركت في ساحة الكنيسة المعمدانية.

تولى عرافة الحفل الشاب فادي رحال الذي رحب بالحضور، وألقى كل من كاهن الرعية قدس الأب نمر خوري، القس زياد فراج ورئيس المجلس مازن محمود عدوي كلمات الترحيب والتهنئة بالعيد، وقدمت فرقة جفرا التابعة للمركز الجماهيري عرض "راجعون" الرائع والذي أبهر الحضور حيث تفاعل كثيراً مع العرض. وشكر رئيس المجلس المؤسسات والجهات الراعية وخص بالذكر اتحاد مياهكم ومديره العام صلاح نصار، على التبرع بالخيمة، كذلك شكر المركز الجماهيري ومفعال هبايس، بنك مركنتيل الذي قدم هدية للزوار، وسرية القديس فيليبس، وكل من ساعد وعمل على نجاح البرنامج.ويذكر أن كريسماس ماركت يستمر حتى 21.12.2018 ويتضمن العديد من البرامج والفعاليات المختلفة.