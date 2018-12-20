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2018-12-20 10:39:57
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2018-12-20 10:35:47
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2018-12-20 10:29:31
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ترامب: حان الوقت لعودة جنودنا من سوريا
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2018-12-20 08:44:04
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2018-12-20 08:41:01
فيسبوك أمام القضاء الأميركي لتسريب بيانات 87 مليون مستخدم
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2018-12-20 08:33:51
تخريب سيارات وشعارات تدعو لقتل العرب في القدس
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فيديو - تدفق المياه بغزارة في البانياس بهضبة الجولان
2018-12-20 10:30:47
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تدفق المياه بغزارة في البانياس بهضبة الجولان
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