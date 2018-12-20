ابداع, طلاب, البيولوجيا, عتيد, ام, الفحم, في, عرض, مشاريعهم,

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حصلت مدرسة الخوارزمي الابتدائيّة في مدينة باقة الغربيّة، على جائزة التّربية...
يستمر منتدى المرأة المسلمة في تنظيم دورات مع طبقة العاشر في المدرسة الشاملة ضمن...
احتفلت العائلة الفرنسيسكانية الرئيسة والمديرة، الهيئة التدريسية، العاملون...
وسط أجواء حميمية دافئة مليئة بالحب والتقدير والعرفان والوفاء معطرة بشذى...
بمبادرة مباركة افتتح في مدرسة البصلية شفاعمرو مشروع مكتبة الفانوس الذي يسعى إلى...
نظمت لجنة المعلمين في المدرسة "الاهلية" الثانوية والاعدادية عتيد ام الفحم...
كما هو معتاد في مطلع كل عام دراسي، وتحت إشراف أسرة التربية الاجتماعية، قامت...
احتفل طلاب المرحلة الثّانويّة في مدرسة راهبات الفرنسيسكان في النّاصرة بأسبوع...
استمع متقاعدو المركز الجماهيري دبوريه الى محاضرة العاملة الاجتماعية والمستشارة...
بمبادرة من مدير عام وزارة التربية والتعليم شموئيل أبو اب ومدير المعارف العربية...