ابداع, طلاب, البيولوجيا, عتيد, ام, الفحم, في, عرض, مشاريعهم,

عرض طلاب الصفوف العاشرة في المدرسة "الأهلية" عتيد ام الفحم تخصص بيولوجيا مشاريعهم المختلفة ، وذلك باشراف مركزة موضوع البيولوجيا في المدرسة المربية ناديا أبو شقرة ومعلمات الموضوع في المدرسة.حيث قام الطلاب بعرض مجسمات، لوحات، تجارب وافلام قصيرة تمحورت حول مواضيع لها علاقة بالبيولوجيا كأمراض التوحد، السكري بأنواعه، القلب عمله وأمراضه، كيفية عمل العين، الاسموزا (انتقال الماء)، فصائل الدم، الايدز، أنواع مرض السل، الفشل الكلوي، عمل الرئتين،..حيث عمل الطلاب على تحضير مشاريعهم خلال فترة زمنية محددة بحيث قاموا بالاطلاع على مصادر علمية مختلفة واستعمال تطبيقات لانشاء أفلام قصيرة ومحاكاة، وكذلك مجسمات وتجارب عكست أفكارهم وابداعاتهم في عرض الموضوع.في حديث مع المركزة ناديا أبو شقرة قالت "لقد تفاجأت من الطاقات الهائلة والابداعات الكامنة لدى الطلاب حيث كانت بالنسبة لنا كطاقم بيولوجيا فرصة للكشف عنها وتعزيز التعلم الذاتي لدى الطلاب. هذا الامر يحفزنا بتطوير الأفكار وبلورتها للسنوات القادمة. لا بد من التنويه باننا سنقوم أيضا بعرض جميع المشاريع في يوم العلوم والأبحاث الذي سنجريه خلال الفصل القادم".