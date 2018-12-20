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مظاهرة رفضا لهدم البيوت في بير هداج بالنقب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شارك العشرات من اهالي بير هداج في النقب يتقدمهم اعضاء كنيست من القائمة المشتركة وعطية الاعسم رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب والشيخ اسامة العقبي وغيرهم , في تظاهرة ورفع شعارات رفضا لسياسة الهدم التي تنتهجها الحكومة ضد اهالي النقب عامة وبير هداج خاصة .


وخلال التظاهرة رفعت الشعارات المنددة بهدم البيوت وتشريد العائلات الى العراء في ظل البرد والامطار الغزيرة.




من جهته قال عضو الكنيست طلب ابو عرار:" نحن نتظاهر ضد هدم البيوت مع اخواننا واهلنا في بير هداج، الا اننا نتظاهر واقعا ضد خطة أمنية سرية إسرائيلية التي تهدف للحد من تكاثر العرب عامة والاهل في النقب خاصة، حيث اننا نرى وبشكل مبرمج عدم توسعة مسطحات المناطق العربية، وهدم البيوت بحجج عدم الترخيص، الامر الذي يؤخر جيل الزواج، ويمنع العربي من التكاثر في ضوء الضائقة والتضييق. 


الامر الذي يحتم علينا وعلى الاهل والمؤسسات العمل النضالي المستمر لكسر هذا المخطط الأمني السري".




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