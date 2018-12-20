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فيديو - جبل الشيخ يلبس حلته البيضاء وتساقط كثيف للثلوج
2018-12-20 09:43:18
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جبل الشيخ يلبس حلته البيضاء وتساقط كثيف للثلوج
جبل الشيخ يلبس حلته البيضاء وتساقط كثيف للثلوج
جبل الشيخ يلبس حلته البيضاء وتساقط كثيف للثلوج
جبل الشيخ يلبس حلته البيضاء وتساقط كثيف للثلوج
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