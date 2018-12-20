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تراكم الثلوج على ارتفاع 10 سنتمتر في جبل الشيخ



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تساقطت الثلوج ليلة امس وفجر اليوم الخميس على القسم العلوي لموقع جبل الشيخ .


وجاءنا من ادارة الموقع ان الثلوج تراكمت على ارتفاع 10 سنتيمتر في القسم العلوي من الجبل .


اما في القسم السفلي للجبل فان الضباب يغطي المنطقة كما وان درجة الحرارة تدنت الى نصف درجة مئوية فوق الصفر .




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