تراكم, الثلوج, على, ارتفاع, 10, سنتمتر, في, جبل, الشيخ,

تساقطت الثلوج ليلة امس وفجر اليوم الخميس على القسم العلوي لموقع جبل الشيخ .

وجاءنا من ادارة الموقع ان الثلوج تراكمت على ارتفاع 10 سنتيمتر في القسم العلوي من الجبل .اما في القسم السفلي للجبل فان الضباب يغطي المنطقة كما وان درجة الحرارة تدنت الى نصف درجة مئوية فوق الصفر .