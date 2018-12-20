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النيابة العامة توصي مندلبليت بإحالة نتنياهو الى القضاء



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أفادت بعض وسائل الإعلام الليلة أن النيابة العامة أوصت المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت بإحالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى القضاء بتهمة الارتشاء في ملفي "أربعة آلاف" و"ألفين".


 ووصفت مصادر مقربة من نتنياهو التسريبات بهذا الشأن بمحاولة مرفوضة للضغط على مندلبليت ليقدّم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء بأي ثمن.




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